6種のトレカをランダムにプレゼント。アニメイトで『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア
ディーアイジーは2月7日から、全国のアニメイト8店舗と通販にて「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」を開始した。期間は2月23日まで。
特典トレーディングカード
同フェアでは、期間中に『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円購入するごとに、特典としてトレーディングカードを1枚プレゼントする。カードの絵柄は全6種類で、ランダムに配布する。
『しゅごキャラ！』キャラクターグッズ
対象店舗は池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店。
