お濃茶と桜のマリアージュ。熱海のお濃茶スイーツ専門店で春限定メニュー3種発売
フジノネが運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は2月6日、季節限定メニューを発売した。
桜お濃茶クレープ
季節限定メニューは、静岡県産抹茶「さとり」を使用した濃厚な味わいと、桜の香りが融合した春らしいラインナップとなっている。
「桜お濃茶クレープ」(1,200円)は、累計12万個を販売した人気商品の限定版。もちもちのお濃茶クレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶生チョコ、甘酸っぱい桜いちごソース、桜香る桜あんともちもちの抹茶求肥をトッピングし、桜餅風に巻き上げた。
抹茶の旨味と桜が香る「桜お濃茶ラテ」(880円)や、桜あんといちごソースを合わせた「お濃茶だんご 桜いちご」(580円)も販売する。
桜お濃茶ラテ
お濃茶だんご 桜いちご
食べ歩きや持ち帰りが可能な「お濃茶だんご」3種も販売する。季節限定の「桜いちご」に加え、定番の「ブリュレ」と「あんこ」を販売する。
上から、あんこ・桜いちご・ブリュレ
