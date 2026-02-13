麻布十番の隠れ家香港料理で、縁起食材を使用した春節限定の特別コース発売
HANA HOSPITALITYが運営するモダン広東料理店「MOON FOREST 月林閣」(東京都港区)は2月2日から、中国の旧正月を祝う「新春吉慶魚翅宴 新春旧正月コース」の提供を開始した。販売は28日まで。
店内からの東京タワー眺望
同コースは全11品で、富や健康、家族円満への願いを込めた縁起食材を、現代的な感性で再構築。一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込め、春節限定の特別コースとして仕上げた。
コースには、「富貴」「豊かさ」をを象徴する人参のピューレに雲丹とキャビアを添えた一皿や、「財・地位・成功」を意味するフカヒレと長寿を願うすっぽんの蒸しスープ、「余裕のある暮らし」を意味する魚料理などが並ぶ。
「北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え」のイメージ
価格は、2時間の飲み放題付で1万8,888円。2月14日までの予約で1万3,888円となる早割も実施する。
2月21日には中国楽器の演奏会も予定している。
食後には幸運や反映を願う「紅包(利是)」の土産も用意する。
紅包(利是)※画像はイメージ
店内からの東京タワー眺望
同コースは全11品で、富や健康、家族円満への願いを込めた縁起食材を、現代的な感性で再構築。一皿一皿に新年の幸福と繁栄への願いを込め、春節限定の特別コースとして仕上げた。
「北海道産雲丹をのせた人参のピューレ キャビア添え」のイメージ
価格は、2時間の飲み放題付で1万8,888円。2月14日までの予約で1万3,888円となる早割も実施する。
2月21日には中国楽器の演奏会も予定している。
食後には幸運や反映を願う「紅包(利是)」の土産も用意する。
紅包(利是)※画像はイメージ