医療脱毛経験者が効果を感じるようになったのは、施術何回目くらいから？
エルプラスクリニックは2月4日、「毛周期と通院間隔に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2025年10月21日〜23日、医療脱毛経験者女性120名を対象に、インターネットで実施した。
医療脱毛の施術を受ける間隔はどのくらいですか？
医療脱毛の施術を受ける間隔を尋ねたところ、「不定期」(43.3%)が最も多かった。理想とされる「2〜3カ月間隔」で通っている割合は19.2%に留まった。
効果を実感したのは何回目くらいであったか尋ねると、「5回目以降」(35.8%)が最も多く、「3〜4回目」(34.2%)が続いた。合わせると、約70%が3回目以降で効果を実感している。
効果を実感したのは何回目くらいでしたか？
毛周期を意識して通っていたか聞くと、25.8%が「意識していた」、40.0%が「なんとなく意識していた」と回答した。合わせると、約66%が毛周期を意識して通院していたことがわかった。
毛周期を意識して通っていましたか？
脱毛期間中の自己処理方法は、「カミソリ・除毛クリーム」(42.5%)が最も多かった。推奨される「電気シェーバー」の使用は40.8%だった。
脱毛完了までの期間について尋ねると、最も多い回答は「2年以上」(42.5%)だった。1年以内に完了した人は35.8%となっている。
