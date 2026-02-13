5月開催『METROCK2026』第3弾出演者＆日割りを発表 新たにano、羊文学、ヤバTなど
5月に東京と大阪で開催されるロックフェス『METROCK2026』の第3弾出演者と日割りが発表された。
【写真】豪華！『METROCK2026』大阪公演の出演者＆日割り
第3弾出演者として、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋さんなど、東京14組、大阪14組が新たに発表された。
『METROCK2026』は5月16日、17日に東京・海の森公園、5月30日、31日に大阪・海とのふれあい広場で開催される。チケット3次先行受付として、東京公演・大阪公演それぞれの1日券の受付（抽選）が開始している。
■第3弾出演発表アーティスト
5月16日（土）東京公演（五十音順）
打首獄門同好会／四星球／ハク。／バックドロップシンデレラ／ハンブレッダーズ／ヤバイTシャツ屋さん
5月17日（日）東京公演（五十音順）
indigo la End／go!go!vanillas／シンガーズハイ／Novelbright／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン
5月30日（土）大阪公演（五十音順）
ano／Arakezuri／打首獄門同好会／go!go!vanillas／Sunny Girl／Hakubi／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT
5月31日（日）大阪公演（五十音順）
カネヨリマサル／シンガーズハイ／セカンドバッカー／TRACK15／Novelbright／bokula.
【写真】豪華！『METROCK2026』大阪公演の出演者＆日割り
第3弾出演者として、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋さんなど、東京14組、大阪14組が新たに発表された。
『METROCK2026』は5月16日、17日に東京・海の森公園、5月30日、31日に大阪・海とのふれあい広場で開催される。チケット3次先行受付として、東京公演・大阪公演それぞれの1日券の受付（抽選）が開始している。
5月16日（土）東京公演（五十音順）
打首獄門同好会／四星球／ハク。／バックドロップシンデレラ／ハンブレッダーズ／ヤバイTシャツ屋さん
5月17日（日）東京公演（五十音順）
indigo la End／go!go!vanillas／シンガーズハイ／Novelbright／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン
5月30日（土）大阪公演（五十音順）
ano／Arakezuri／打首獄門同好会／go!go!vanillas／Sunny Girl／Hakubi／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT
5月31日（日）大阪公演（五十音順）
カネヨリマサル／シンガーズハイ／セカンドバッカー／TRACK15／Novelbright／bokula.