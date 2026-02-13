女優の柏木由紀子（７８）が新しく購入したハンドメイドのアクセサリーを披露した。

ファッションブックを出すなど“おしゃれ番長”として人気の柏木が１３日までに自身のインスタグラムを更新。「ずっと気になっていた ＠ｎｏａａｒｋ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ のネックレスとバングルを先日ついに購入。初めて着けた日」と記し、黒のニットにチェーンの長いシルバーのネックレスとバングルをつけて、愛犬とカフェで過ごすショットをアップ。

「日本発のハンドメイドアクセサリーブランドでシルバー９５０を作っているので艶（つや）が美しいんですよね そして軽い！ これから活躍してくれそうです」（原文ママ）とつづった。

この投稿には、「黒の衣装に銀色に輝くネックレス 素敵ですね」「とてもお似合いで素敵です」「いつもアクセサリーの使い方がお上手で洋服との組み合わせもさすがだなぁ〜と感心して拝見しています ネイルとも合っていますね」「お似合いですね」「黒、お似合いですね シルバーも素敵です」「黒い色に映えますね」「黒とシルバーでシックなコーデ いつまでもお美しいですね」「お上品」などのコメントが寄せられた。