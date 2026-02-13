テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの日本代表を特集した。

スタジオには北京五輪代表の樋口新葉さんが解説者としてゲスト出演。特集の中でペアの金メダル候補、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組（愛称・りくりゅう）の強さの秘密が話題となった。

代名詞となる「トリプルツイストリフト」のＶＴＲが放送され樋口さんは「失敗しているところを一度も見たことがないぐらい安定しています」と絶賛した。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「よほどの信頼感がなければ無理だと思うんです」と感心した。

続けて「例えば、私ごとですけども…女房に僕がおんぶしてあげるよって言っても…たぶん、僕の女房、僕のおんぶも拒否するんじゃないかな」と明かした。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「そこまでの信頼感がちょっと今…」と突っ込むと長嶋は「そこに関しての信頼感はない。他の部分での信頼関係はあるとは思ってますけど」などと明かすと、羽鳥アナは「長嶋家よりは、はるかな信頼感がここに」と突っ込むとスタジオは笑いが起き「ウチもなくはないですよ」と長嶋は返しさらにスタジオを笑いが包んでいた。