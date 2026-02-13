北斗晶、広々自宅庭を公開 “オブジェ”にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/13】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月12日、自身のInstagramを更新。広々とした自宅の庭を公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「お庭が広すぎてびっくり」動物オブジェが多数置かれた豪華庭
北斗は「ある日の我が家の出来事」とつづり、自宅の庭のショットを投稿。「庭に飾られてる『フレブルちゃん』なぜ こんなところに…」と庭の一角のオブジェが知らぬ間に移動していることを明かし、「家族の誰も触っていない」「それとも…帰って来て遊んでるの」と2024年に亡くなった愛犬・花のイタズラではないかとコメントしている。
この投稿には「お庭が広すぎてびっくり」「キレイなお庭」「動物のオブジェ可愛い」といった声や、「きっと花ちゃんが遊びに来てるんだね」「心温まる」「それにしても不思議な現象」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
