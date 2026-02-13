【記憶力UPのレシチンが豊富】パンに塗ってもおいしい『大豆のフムス』の作り方

年が明けてから、なんだか頭がぼーっとするような……。

そんなときに食べるといいのが〈さば缶〉！ じつは、脳を活性化するDHA・EPAが豊富に含まれているのです。

なかでもおすすめなのが、さば缶キーマカレー。

ご飯（ブドウ糖）といっしょに食べやすく、おなかがばっちり満たされます。

充分な睡眠や適度な運動、朝昼晩きちんと食べることを基本にしたうえで、取り入れてみて！

さば缶（DHA・EPA）を摂取するメリット

さばに豊富に含まれるDHAとEPAには脳を活性化する効果が。加熱に弱い栄養素ですが、さば缶であれば真空状態で調理され、過度に加熱されないので◎。日々の作りおきおかずにも手軽に取り入れやすく、おすすめです。鉄分やビタミンB1も豊富に含まれているから、成長期のお子さんにもぜひどうぞ。

『さば缶キーマカレー』のレシピ

材料（作りやすい分量）

さば缶詰（水煮・150g入り）……2缶※

トマト……2個

にんにくのすりおろし……小さじ1

サラダ油……大さじ3

〈A〉

カレー粉……大さじ2

しょうゆ……大さじ2

オレンジジュース（果汁100％）……大さじ4

※濃いめの味が好みなら、さばのしょうゆ煮の缶詰で作っても。その場合は、Aのしょうゆの代わりに、塩少々を加えて。

作り方

（1）トマトはへたを取り、1〜2cm角に切る。さば缶は身と缶汁を分ける。

（2）フライパンにサラダ油、にんにくを入れて弱火にかける。香りが立ったらA、トマト、さばの缶汁を加え、汁けがほとんどなくなるまで中火で炒める。さばの身を入れてほぐし、さっと炒める。食べるときは温かいご飯適宜（分量外）にかけ、好みで粗びき黒こしょう適宜（分量外）をふる。

保存方法

清潔な密閉容器に入れ、冷蔵で3日間保存可能。

さばのうまみが、トマトの酸味がきいたカレーにマッチ！

ピリッと辛い粗びき黒こしょうがくせになります。

作り置きすると臭みが出たりしない……？ という心配も無用！ かくし味にオレンジジュースを入れることで臭みも気にならなくなりますよ♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）