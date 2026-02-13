【記憶力UPのレシチンが豊富】パンに塗ってもおいしい『大豆のフムス』の作り方
年が明けてから、なんだか頭がぼーっとするような……。
そんなときに食べるといいのが〈さば缶〉！ じつは、脳を活性化するDHA・EPAが豊富に含まれているのです。
なかでもおすすめなのが、さば缶キーマカレー。
ご飯（ブドウ糖）といっしょに食べやすく、おなかがばっちり満たされます。
充分な睡眠や適度な運動、朝昼晩きちんと食べることを基本にしたうえで、取り入れてみて！
さば缶（DHA・EPA）を摂取するメリット
さばに豊富に含まれるDHAとEPAには脳を活性化する効果が。加熱に弱い栄養素ですが、さば缶であれば真空状態で調理され、過度に加熱されないので◎。日々の作りおきおかずにも手軽に取り入れやすく、おすすめです。鉄分やビタミンB1も豊富に含まれているから、成長期のお子さんにもぜひどうぞ。
『さば缶キーマカレー』のレシピ
材料（作りやすい分量）
さば缶詰（水煮・150g入り）……2缶※
トマト……2個
にんにくのすりおろし……小さじ1
サラダ油……大さじ3
〈A〉
カレー粉……大さじ2
しょうゆ……大さじ2
オレンジジュース（果汁100％）……大さじ4
※濃いめの味が好みなら、さばのしょうゆ煮の缶詰で作っても。その場合は、Aのしょうゆの代わりに、塩少々を加えて。
作り方
（1）トマトはへたを取り、1〜2cm角に切る。さば缶は身と缶汁を分ける。
（2）フライパンにサラダ油、にんにくを入れて弱火にかける。香りが立ったらA、トマト、さばの缶汁を加え、汁けがほとんどなくなるまで中火で炒める。さばの身を入れてほぐし、さっと炒める。食べるときは温かいご飯適宜（分量外）にかけ、好みで粗びき黒こしょう適宜（分量外）をふる。
保存方法
清潔な密閉容器に入れ、冷蔵で3日間保存可能。
さばのうまみが、トマトの酸味がきいたカレーにマッチ！
ピリッと辛い粗びき黒こしょうがくせになります。
作り置きすると臭みが出たりしない……？ という心配も無用！ かくし味にオレンジジュースを入れることで臭みも気にならなくなりますよ♪