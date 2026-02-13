元おニャン子・渡辺美奈代、家族のためにバレンタインケーキを手作り 華やか3層の完成品に絶賛する声「お店みたい」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が11日、自身のブログを更新。家族のために手作りした“バレンタインケーキ”を披露し、注目を集めている。
【写真一覧】「素敵すぎます」渡辺美奈代が手作りした“華やかな3層ケーキ”
渡辺は、SNSを通じて日々の食事や家族との生活などを発信。この日は「家族のために手作りバレンタイン！」と報告し、今回は定番のチョコレートではなく、“ムース作り”に挑戦したことを明かした。
真っ赤なゼリー液を丁寧に流し込む様子や、鮮やかな赤のゼリー層、ふんわりとした淡いピンクのムース、しっとりとしたスポンジ生地の3層が美しく重なった、華やかな仕上がりの“バレンタインケーキ”を披露している。
ホイップクリームとミントを添え、透明感のあるガラス皿にのせた、まるでパティスリーのショーケースに並ぶような完成度のケーキの写真からは、手間ひまかけた過程が伝わってくる。
最後には「もやし君も絶賛でした！」と夫からの好評ぶりをうれしそうに報告。ファンからは「素敵でーす」「作りた〜い」「お店みたい」「おいしそう」「素敵すぎます」「手作り愛情」「お店で売られてるみたいに美味しそう」などと、色鮮やかで上品なケーキに称賛の声が寄せられている。
