視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

田村裕探偵が調査した『体をかくと噛みつくチワワ』は、東京都の女性（52）から。今回は、家で飼っているチワワのベガス君についての悩み相談。ベガス君は普段はとても可愛い良い子だ。だが一つだけ、人…ならぬ犬が変わったように怒りまくることがある。私に限らず、誰でも腕や足が痒くなった時に少しでもカキカキすると、血相を変えて飛び掛かり、時には血が出るほど本気で噛みつくのだ。それまで楽しく遊んでいても、カキカキしたとたんに、うなりながら猛獣のように襲い掛かってくる。絶対に見逃してはくれない。超優秀なハンターのようだ。飼い主の私たちでも恐ろしく、ベガス君の前では痒くてもかけないので席を外す。何とかベガス君の前でも安心してカキカキできるようにならないだろうか、というもの。

今回の依頼内容は飼い主も怯えるレベル。そこで田村探偵がカキカキしてみると、間髪入れず噛みに来たベガス君の顔が「凶器やん！」とビビりまくる。しかし、顔はカキカキしても大丈夫なようで、ニセの手を使ってカキカキしたり、クモのおもちゃを手に乗せたり、そっくりな犬を用意したり、と体を張った数々の検証実験を試みる。だが、ベガス君は容赦なし。では、最後の最後に用意した“分身の術”に、ベガス君の反応やいかに?!

