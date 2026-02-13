子どものバレンタインに苦労している親御さんも……。毎年大量のチョコを手作りするのって大変ですよね。今回は、小学生女子にチョコを受け取ってもらえなかった親子のエピソードをご紹介します。

こんなの食べれない

「小学生の娘がバレンタインにチョコを作ると言い出しました。私はお菓子作りが大の苦手……。仕事もしているしチョコ作りする時間なんて……と思ったけど、楽しみにしている娘のために一緒に頑張りました。チョコを溶かして固めるだけだったけど、意外と難しく不格好な見た目に……。

それでも娘は『可愛い』と喜んでいたので、ラッピングして持たせました。お友達と楽しく交換しているかと思いきや、帰ってきた娘はすごく落ち込んでいて。あるお友達から『こんなの食べれない』『みんなアイシングクッキーとかマフィン作ってきてるよ』とバカにされたそうです……。結局、受け取ってすらもらえなかったみたいで……。

思わず『そんな子と友達やめな？』と言ってしまいました。私がもっとお菓子作りが得意だったら、娘にそんな思いさせずに済んだのに……とも思ったけど、小学生でそんな言い方をする子とは普通に仲良くしてほしくない……。

娘とその友達は自然と疎遠になり、高学年になってからは手作りではなく、既製品をラッピングして交換するようになりました。平和なバレンタインを過ごせるようになってなによりです……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ お友達の人数分のチョコを手作りするのって大変ですよね。お菓子作りが苦手だとなおさら……。いくら子どもでも、お友達が作ってきたチョコを本人の目の前でバカにするってひどいです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。