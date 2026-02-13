【B2第20節 見どころ】東地区首位の信州がホームで同地区対決…熊本は新戦力の西田公陽が追い風となるか

2月14日と同15日に「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第20節が全国各地で行われる。前節は7カード中5カードがアウェークラブの連勝という結果となった。今節はどのクラブがホームの牙城を守れるか。プライドをかけた戦いに注目だ。

東地区首位の信州ブレイブウォリアーズは、同地区6位の山形ワイヴァンズをホームに迎え撃つ。前節GAME1で46失点、GAME2で65失点とディフェンスに磨きがかかり4連勝中。得点が減少傾向にある点は気になるものの、スターティングファイブに復帰したマイク・ダウムがGAME2で26得点と本領を発揮した。今節も得点源として活躍できるか。

対する山形は、同地区上位との対戦が続くなか4連敗と黒星が並ぶ。前節はジェームズ・ベルを軸に本来のオフェンスを展開できたが、ターンオーバーが多く、2戦とも100点台の失点を喫した。同地区対決が続く正念場を迎えており、ミスで崩れない我慢強さが問われる。

両チームによる今シーズンの対戦成績は、信州が4戦全勝を飾っている。シーズン通してアウェーで2勝15敗と大きく負け越している山形は、ホームで未だ2敗の強さを誇る信州に一矢報いて自信をつけたい。そのためには、リバウンドが強い信州に対して、シャキール・ドアソンとノア・ウォーターマンが体を張ることが必須。現在5試合連続二桁得点の阿部龍星や、4試合連続スターター起用の川畑颯太郎にも、チームに勢いをもたらす働きを期待したい。

地元クラブの愛媛でプレーする俊野［写真］＝B.LEAGUE

松山市総合コミュニティセンターでは、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスと、東地区3位の横浜エクセレンスが激突する。両チームともに前節は大差をつける得点力も見せつけ連勝。地区優勝争いに向けて調子を上げていきたいところだ。ここまでホームで9勝8敗と波に乗り切れていない愛媛としては、日本人選手の奮起が欠かせない。地元出身の俊野佳彦がチームをけん引できるか。

B1三河からB2熊本へ期限付移籍した西田［写真］＝B.LEAGUE

“貯金”生活突入と同時に西地区3位に浮上した熊本ヴォルターズは、ホームでライジングゼファー福岡との九州ダービーに臨む。シーホース三河から期限付移籍で加入した西田公陽が、8連勝中の熊本をさらに勢いづけられるか。一方、岩手ビッグブルズを相手に前節1勝1敗だった福岡は、今節連勝すれば熊本と1ゲーム差に迫る。前節に存在感を放ったティム・シュナイダーと、エンジンがかかってきた西川貴之がチームを引っ張りたい。

西地区1位の神戸ストークスは、福島ファイヤーボンズと対戦した前節GAME1で今シーズン最多となる108失点を喫し、今シーズン初めてホームゲームで敗れた。今節GLION ARENA KOBEに乗り込むのは、西地区7位のベルテックス静岡。9連敗中と苦しい戦いが続いているが、安定感あるケニー・ローソン・ジュニアを中心に、戦列復帰した橋本竜馬や、特別指定選手の今野海輝らが奮起すれば、静岡にも勝機はあるはず。神戸に一泡吹かせられるか。

文＝吉川哲彦

B2リーグ戦の第20節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はB2得点ランキング1位のトレイ・ボイド（横浜エクセレンス）が、B2参戦1年目ながら通算1000得点まで8としているほか、谷直樹（神戸ストークス）が通算12人が達成している500回3P成功にリーチをかけている。また、西川貴之（ライジングゼファー福岡）は、通算2000得点と500アシストが目前に迫ってきた。先月34歳となった福岡の背番号7は、年が明けてから20得点以上を2度マークするなど好調。節目の数字をあっさりと突破しそうだ。

◆■B2第20節試合日程

・信州ブレイブウォリアーズ vs 山形ワイヴァンズ（＠ことぶきアリーナ千曲）



GAME1：2月14日（土）14時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 青森ワッツ（＠盛岡タカヤアリーナ）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・福井ブローウィンズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠セーレン・ドリームアリーナ）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs 横浜エクセレンス（＠松山市総合コミュニティセンター）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・熊本ヴォルターズ vs ライジングゼファー福岡（＠熊本県立総合体育館）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・バンビシャス奈良 vs 鹿児島レブナイズ（＠ジェイテクトアリーナ奈良）



GAME1：2月14日（土）17時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・神戸ストークス vs ベルテックス静岡（＠GLION ARENA KOBE）



GAME1：2月14日（土）18時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～