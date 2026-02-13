3月1日の韓国戦が「ABEMA」で13時半から無料生中継…男子日本代表が沖縄で“必勝”の一戦へ

動画配信プラットフォームの「ABEMA（アベマ）」は『FIBA バスケットボールワールドカップ2027』アジア地区予選において、3月1日に沖縄で開催される日本対韓国の試合を無料生中継する。配信は13時30分に開始予定であり、実況・解説を務める出演者などの詳細は決定次第、順次告知される。

アジア予選は2025年11月に開幕し、各国が1次・2次予選の計6つのWindowを戦いながら、7つの出場枠を奪い合う。今回激突する韓国はアジアでも屈指の実力を誇り、日本とは歴史的にも接戦を繰り広げてきた“宿命のライバル”。日本にとって、今回のホーム戦は予選突破に向けて是が非でも勝ちたい一戦となる。

ABEMAでは、12月1日に開催された台湾戦も含めて、試合のハイライトを無料配信中。当日に観戦できなかった場合も、主要なシーンを含めて、日本代表の活躍をプレーバックできる。

■『男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本対韓国』 放送概要



放送日時：2026年3月1日（日） 13：30～18：00



放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/CPXNqFMRGLWadV

【動画】昨夏にも国際試合で激突した両国！