2026年バスケットボール殿堂入り最終候補が発表…グリフィンやリバースHCらが選出

2月12日（現地時間11日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）は、2026年のバスケットボール殿堂入り候補のファイナリストたちを発表した。

この日ファイナリストとして発表されたのは、北米委員会、女子委員会、男子ベテラン委員会、女子ベテラン委員会、インターナショナル委員会、功労者委員会から計20名と1チーム。

今後彼らの中から、4月5日のNCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）が開催される期間に『ESPN2』より今年の殿堂入りメンバーが発表予定。その後、8月15日にモヒガン・サンにてセレブレーション、翌16日にはマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるシンフォニー・ホールで殿堂入り式典が行われることとなる。

今年、北米委員会でファイナリストに名を連ねた元選手は、6度のオールスター選出を誇るブレイク・グリフィン（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）、ケビン・ジョンソンにアマレ・スタッダマイヤー（いずれも元フェニックス・サンズほか）、バック・ウィリアムズ（元ニュージャージー・ネッツほか）。

また、コーチ陣ではドック・リバースHC（ヘッドコーチ／現ミルウォーキー・バックス指揮官）、マーク・フュー（ゴンザガ大学HC）、功労者委員会からサンズやヒューストン・ロケッツなどで指揮を執ったマイク・ダントーニが最終候補入りしている。

2026年バスケットボール殿堂のファイナリストに名を連ねたメンバーは下記のとおり（並びはファミリーネームのアルファベット順）。



◆■2026年バスケットボール殿堂のファイナリスト一覧

・北米委員会



ジョーイ・クロフォード（レフェリー）



マーク・フュー（コーチ）



ブレイク・グリフィン（選手）



ケビン・ジョンソン（選手）



ゲイリー・マクナイト（コーチ）



ディック・モッタ（コーチ）



ドック・リバース（コーチ）



ケルビン・サンプソン（コーチ）



アマレ・スタッダマイヤー（選手）



ジェリー・ウェルシュ（コーチ）



バック・ウィリアムズ（選手）

・女子委員会



1996年女子アメリカ代表チーム



ジェニファー・エイジ（選手）



エレーナ・デレ・ダン（選手）



シャミーク・ホールドスクロウ（選手）



キャンディス・パーカー（選手）

・女子ベテラン委員会



マリー・ボーリン・キャズマー（選手）

・インターナショナル委員会



ドゥシャン・イブコヴィッチ（コーチ）

・功労者委員会



タル・ブローディ



マイク・ダントーニ

・男子ベテラン委員会



マーキス・ジョンソン（選手）

