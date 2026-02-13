2026年バスケットボール殿堂入り最終候補が発表…グリフィンやリバースHCらが選出

写真拡大

　2月12日（現地時間11日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）は、2026年のバスケットボール殿堂入り候補のファイナリストたちを発表した。


　この日ファイナリストとして発表されたのは、北米委員会、女子委員会、男子ベテラン委員会、女子ベテラン委員会、インターナショナル委員会、功労者委員会から計20名と1チーム。


　今後彼らの中から、4月5日のNCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）が開催される期間に『ESPN2』より今年の殿堂入りメンバーが発表予定。その後、8月15日にモヒガン・サンにてセレブレーション、翌16日にはマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるシンフォニー・ホールで殿堂入り式典が行われることとなる。


　今年、北米委員会でファイナリストに名を連ねた元選手は、6度のオールスター選出を誇るブレイク・グリフィン（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）、ケビン・ジョンソンにアマレ・スタッダマイヤー（いずれも元フェニックス・サンズほか）、バック・ウィリアムズ（元ニュージャージー・ネッツほか）。


　また、コーチ陣ではドック・リバースHC（ヘッドコーチ／現ミルウォーキー・バックス指揮官）、マーク・フュー（ゴンザガ大学HC）、功労者委員会からサンズやヒューストン・ロケッツなどで指揮を執ったマイク・ダントーニが最終候補入りしている。


　2026年バスケットボール殿堂のファイナリストに名を連ねたメンバーは下記のとおり（並びはファミリーネームのアルファベット順）。




◆■2026年バスケットボール殿堂のファイナリスト一覧

・北米委員会

ジョーイ・クロフォード（レフェリー）　

マーク・フュー（コーチ）　

ブレイク・グリフィン（選手）　

ケビン・ジョンソン（選手）　

ゲイリー・マクナイト（コーチ）

ディック・モッタ（コーチ）　

ドック・リバース（コーチ）

ケルビン・サンプソン（コーチ）　

アマレ・スタッダマイヤー（選手）　

ジェリー・ウェルシュ（コーチ）

バック・ウィリアムズ（選手）


・女子委員会

1996年女子アメリカ代表チーム

ジェニファー・エイジ（選手）　

エレーナ・デレ・ダン（選手）　

シャミーク・ホールドスクロウ（選手）　

キャンディス・パーカー（選手）　


・女子ベテラン委員会

マリー・ボーリン・キャズマー（選手）


・インターナショナル委員会

ドゥシャン・イブコヴィッチ（コーチ）


・功労者委員会

タル・ブローディ

マイク・ダントーニ


・男子ベテラン委員会

マーキス・ジョンソン（選手）



【動画】グリフィンがたたき込んできたキャリアトップ28ダンク集