2026年バスケットボール殿堂入り最終候補が発表…グリフィンやリバースHCらが選出
2月12日（現地時間11日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）は、2026年のバスケットボール殿堂入り候補のファイナリストたちを発表した。
この日ファイナリストとして発表されたのは、北米委員会、女子委員会、男子ベテラン委員会、女子ベテラン委員会、インターナショナル委員会、功労者委員会から計20名と1チーム。
今後彼らの中から、4月5日のNCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）が開催される期間に『ESPN2』より今年の殿堂入りメンバーが発表予定。その後、8月15日にモヒガン・サンにてセレブレーション、翌16日にはマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるシンフォニー・ホールで殿堂入り式典が行われることとなる。
今年、北米委員会でファイナリストに名を連ねた元選手は、6度のオールスター選出を誇るブレイク・グリフィン（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）、ケビン・ジョンソンにアマレ・スタッダマイヤー（いずれも元フェニックス・サンズほか）、バック・ウィリアムズ（元ニュージャージー・ネッツほか）。
また、コーチ陣ではドック・リバースHC（ヘッドコーチ／現ミルウォーキー・バックス指揮官）、マーク・フュー（ゴンザガ大学HC）、功労者委員会からサンズやヒューストン・ロケッツなどで指揮を執ったマイク・ダントーニが最終候補入りしている。
2026年バスケットボール殿堂のファイナリストに名を連ねたメンバーは下記のとおり（並びはファミリーネームのアルファベット順）。
Notable Finalists for the 2026 Basketball Hall of Fame 🙌
🔸Elena Delle Donne
🔸Amar’e Stoudemire
🔸Blake Griffin
🔸Doc Rivers
🔸Candace Parker pic.twitter.com/Q9DRPxOY05
- Basketball Forever (@bballforever_) February 12, 2026
◆■2026年バスケットボール殿堂のファイナリスト一覧
・北米委員会
ジョーイ・クロフォード（レフェリー）
マーク・フュー（コーチ）
ブレイク・グリフィン（選手）
ケビン・ジョンソン（選手）
ゲイリー・マクナイト（コーチ）
ディック・モッタ（コーチ）
ドック・リバース（コーチ）
ケルビン・サンプソン（コーチ）
アマレ・スタッダマイヤー（選手）
ジェリー・ウェルシュ（コーチ）
バック・ウィリアムズ（選手）
・女子委員会
1996年女子アメリカ代表チーム
ジェニファー・エイジ（選手）
エレーナ・デレ・ダン（選手）
シャミーク・ホールドスクロウ（選手）
キャンディス・パーカー（選手）
・女子ベテラン委員会
マリー・ボーリン・キャズマー（選手）
・インターナショナル委員会
ドゥシャン・イブコヴィッチ（コーチ）
・功労者委員会
タル・ブローディ
マイク・ダントーニ
・男子ベテラン委員会
マーキス・ジョンソン（選手）
【動画】グリフィンがたたき込んできたキャリアトップ28ダンク集