「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、ショーボンドホールディングス<1414.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でショーボンドは続落。同社は１０日、上期（２５年７～１２月）連結決算を発表。売上高は４２８億６４００万円（前年同期比６．０％減）、営業利益は１００億８７００万円（同４．７％減）だった。国と高速道路会社向けが低調だったことに加え、地方自治体向けが伸び悩んだ。あわせて、通期の売上高を９５０億円から９１０億円（前期比０．３％増）へ、営業利益を２１５億円から２１０億円（同１．０％増）へ下方修正した。



これが嫌気され、翌営業日となる祝日明け１２日の同社株は大幅安に。きょうも軟調な値動きとなっており、足もと売りを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS