松田龍平主演の金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）が面白い。“探偵もの”ということもあり、ミステリー要素も含まれているのだが、ゆるっとふわっと楽しむことができる。この程よい抜け感が、1週間の疲れが溜まった金曜日の夜にぴったりなのだ。

物語の舞台は、小さな田舎町・西ケ谷温泉。都会のスピードに慣れてしまったわたしからすると、この町は時間がゆっくりと流れているような気がする。その癒しの空気があるからこそ、ミステリー要素も重くなりすぎない。まるで温泉に浸かっているかのように、じんわりと心の芯までほぐされていく感覚になる。

そして、この“抜け感”を表現する上で大きな役割を果たしているのが、主演の松田だ。松田が演じている一ノ瀬洋輔は、失踪した父の後を継いで探偵業を営みながら、発明に力を注いでいる……という少し変わった男である。人と会話をするとき、返事がワンテンポ遅い。質問に対して、まっすぐに答えない。急に一点を見つめたまま静止したりする。まるで、彼だけが別の時間軸を生きているかのようだ。

「もしかして、時空が歪んでる？」なんてツッコミを入れたくなるような違和感を、松田はごく自然に体現している。そして、そのズレが不快ではなく、むしろ心地いいのが面白い。松田龍平という俳優の体温が、そのまま一ノ瀬というキャラクターにスッと重なっているようにも思える。

だから、このドラマの抜け感はあざとく見えないのかもしれない。計算されたゆるさではなく、自然と生まれた余白を活かしているからだろうか。松田を主役に据えたことこそが、この作品のトーンを決定づけた最大の配役の妙なのだろう。

洋輔を取り巻くキャラクター陣の配役もまた、実に秀逸だ。松田の“静”を引き立てるように、周囲にはそれぞれ異なる色を持つ俳優たちが配置されている。たとえば、洋輔の中学時代からの親友・清水としのりは、お調子者で適当すぎる性格をしている。時に（というか、よく？）トラブルを引き起こすのだが、演じているのが大倉孝二だからこそ「もう、仕方ないなぁ」と許せてしまう。

また、髙橋ひかるが演じている酒井あおいも印象的なキャラクターだ。あおいは、西ケ谷温泉の入り口にある商店『フレッシュマート酒井』の看板娘。町に訪れた人に、「あんた、この町の人じゃないね」と声をかけるのが、彼女のお決まりになっている。

髙橋といえば、天真爛漫なキャラクターでバラエティ番組にも引っ張りだこ。役者業でも、映画『おそ松さん』（2022年）でヒロイン・トト子を演じるなど、コメディ要素が強かったり、明るい役柄を演じることが多かったように思う。そのため、あおいのように無愛想なキャラクターは彼女の新境地と言えるだろう。

最初からクールな印象の役者が演じていたなら、ここまでの新鮮さは生まれなかったかもしれない。視聴者が抱いているイメージを、少しだけ裏切る。この“ズラし”もまた、キャスティングの巧みさである。

そして、2月13日放送の第6話には、夏帆がゲスト出演する。昨シーズン放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でヒロイン・鮎美を演じ、大きな話題を集めたばかりの彼女を単発ゲストとして迎えるあたりにも、このドラマの贅沢さがうかがえる。

本作で夏帆が演じる神山リカは、洋輔の高校の同級生で、現在は人気女優として活躍してる人物。どうやら、洋輔は過去に“禁断の発明品”でリカの心を奪った過去があるようで……。

夏帆といえば、透明感のある佇まいのなかに、ふと陰をにじませる演技に定評がある役者だ。彼女の繊細な存在感が、この作品の穏やかさにどのように溶け込むのか。松田龍平の飄々とした“静”と響きあうことで、物語に新たな奥行きが生まれるのではないかと期待が高まる。

（文＝菜本かな）