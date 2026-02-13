ビーブレイクシステムズ<3986.T>が４日続伸している。１２日の取引終了後に２６年６月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。毎年６月末日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に、ＰａｙＰａｙマネーライトやＡｍａｚｏｎギフトカード、ｄポイントなどと交換できるデジタルギフト３０００円分を提供する。



同時に発表した１２月中間期単独決算は、売上高６億６９００万円（前年同期比４．６％減）、営業利益４９００万円（同１３．２％減）、純利益４２００万円（同４．８％減）だった。パッケージ事業、システムインテグレーション事業ともに前年を下回った。広告宣伝費の見直しなどを進め費用は抑制したものの、減収減益を余儀なくされた。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高１４億８００万円（前期比２．２％増）、営業利益１億４２００万円（同２９．３％増）、純利益１億１０００万円（同１９．８％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS