１３日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）した流れを引き継いだ。



米長期金利は４．１０％に低下した。１２日に実施された米３０年債入札の結果を受けて債券選好姿勢が強まった。同日発表の週間の新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、米国景気の先行き懸念が広がったことも、債券相場には支えとなった。



米国ではソフトウェア関連株への売りが他セクターに波及し、ＮＹダウは６６９ドル安でナスダック総合株価指数は２％を超す下げとなった。１３日の日経平均株価も下落しており、債券買いを誘う形となった。財務省は１３日、流動性供給入札（残存期間５年超１５．５年以下）を通知した。市場では無難な通過を見込む向きが多い。



先物３月限は前営業日比１５銭高の１３１円７０銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い２．２１５％に低下した。



出所：MINKABU PRESS