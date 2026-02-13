ＧＭＯフィナンシャルゲート<4051.T>が急反発している。１２日の取引終了後に２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げている。毎年３月末日及び９月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、ＧＭＯクリック証券におけるＧＭＯ－ＦＧ株式買付代金の０．０３％に相当するビットコインを、１万円を上限にＧＭＯコインの暗号資産取引口座に付与する。なお、初回の２６年３月末日時点の株主に対しては継続保有期間の要件は適用しない。



同時に発表した第１四半期（２５年１０～１２月）決算は、売上高４９億４２００万円（前年同期比７．８％増）、営業利益９億５４００万円（同１５．３％増）、純利益６億４４００万円（同７．０％増）だった。日常的に利用する業種・業態の加盟店で同社のキャッシュレスプラットフォームの採用が進むとともに、年末商戦期に伴う消費拡大によりキャッシュレス決済の利用も進み、この結果、同社の対面キャッシュレス決済プラットフォームの利用が拡大し、決済処理件数及び決済処理金額がともに順調に拡大した。



なお、２６年９月期通期業績予想は、売上高１９７億３０００万円（前期比１０．１％増）、営業利益２８億円（同２５．５％増）、純利益１８億７０００万円（同１４．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS