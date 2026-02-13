・ソフトバンクＧが５日ぶり急反落、４～１２月期純利益５倍化も米ハイテク株安が重荷

・トライアルがＳ高で新値街道に突入、中期経営計画の公表で成長期待の資金流入

・ライオン急反発、２６年１２月期営業益予想１０％増で４円増配へ

・ひらまつが大幅反発、４～１２月期利益の通期計画超過を材料視

・ＬＩＦＵＬＬは一時Ｓ高、株主優待新設と決算内容を好感

・シチズンが４連騰で新値追い、北米向け時計好調で今期は一転最終増益を計画

・ワシントンＨが４連騰、２６年３月期業績・配当予想の上方修正と３１年３月期に営業利益８７億円目指す中計を好感

・サンリオがＳ高カイ気配、２６年３月期業績・配当予想の上方修正と１株から５株への株式分割を好感

・キオクシアが続騰し新高値、メモリー価格上昇追い風に今期大幅増益の見通し

・ＲＩＺＡＰは３日続伸、筋肉質な経営基盤への移行に成功し第３四半期営業利益１５．６倍

・エンビプロが一時１３％超の大幅高、２６年６月期営業益２．４倍化で配当も大幅増額

・ｒａｋｕｍｏが切り返し急、２６年１２月期は連続最高益・増配計画で株主優待を導入

・エクサＷｉｚは売り優勢、４～１２月期営業損益１０億円超の黒字化も空売り圧力



