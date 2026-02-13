サンリオ<8136.T>＝カイ気配。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３５円へ引き上げ年間配当予想を６６円（前期５３円）としたことが好感されている。グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気が更に高まり第３四半期時点の業績が計画を上回っていることに加えて、第４四半期においても引き続き堅調な売り上げが見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１４３１億９４００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益６２３億９８００万円（同５１．８％増）、純利益４３６億７９００万円（同２９．３％増）だった。あわせて、３月３１日を基準日とする１株から５株への株式分割と株主優待の優待内容の変更を発表。優待内容に関しては従来、紙のチケットで配布していたテーマパーク共通優待券と株主優待券を廃止し、サンリオグループ共通の会員サービス「Ｓａｎｒｉｏ＋」で取得できる「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」と「電子クーポン（株主優待券）」を提供する。なお、「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」は内容に変更はない。



トライアルホールディングス<141A.T>＝ストップ高で新値街道に突入。同社は１２日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算発表にあわせ、中期経営計画を公表した。最終年度となる２９年６月期に売上高１兆６３００億円（２６年６月期予想は１兆３２２５億円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）１０００億円（同６６３億円）、営業利益６４０億円（同２５４億円）に拡大させる方針。今期は一時的に低下を見込むＲＯＥ（自己資本利益率）に関しては１６．５％（２５年６月期実績９．７％）に高める目標を掲げた。事業の更なる成長を期待した投資資金の流入につながった。西友を子会社化したトライアルはＰＭＩ（ポスト・マージャー・インテグレーション）を推進しシナジーの最大化に努めるほか、既存事業の収益性とキャッシュ創出力を高めつつ、デジタル戦略の実行により競争力の強化につなげる。「ＴＲＩＡＬ ＧＯ」については３カ年で１００店の新規出店を計画する。同時に発表した１２月中間期の売上高は前年同期比６７．０％増の６７４１億１７００万円、営業利益は同７１．９％増の１６６億７７００万円となった。経常利益と最終利益は会社計画を上回って着地している。



エンビプロ・ホールディングス<5698.T>＝上値指向強める。一時１３％超の上昇で１１５０円まで急速に水準を切り上げた。金属スクラップや産業廃棄物を収集し分別加工を行う資源リサイクル事業を主力に手掛ける。中国のレアアース輸出規制の動きなどを背景に、同関連株としてマーケットで注目された経緯もある。そうしたなか、１２日取引終了後に２６年６月期業績予想の修正を発表、売上高予想は据え置いたが、営業利益に関しては従来予想の１３億円から２３億円（前期比２．４倍）に大幅増額、これがポジティブサプライズとなった。非鉄市況の高騰が追い風となり、選別技術の深化や経営構造改革などに伴う合理化効果が利益率の大幅改善に寄与した。また、好業績を背景に株主還元も強化し、今期年間配当は従来計画の１５円から２２円へと大幅増額することも併せて発表、前期実績比でも７円の増配となる。



