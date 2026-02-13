仙台と契約更新のベガッ太、昨季発表時から70kg以上体重増加
ベガルタ仙台は12日、クラブマスコットのベガッ太とJ2・J3百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
鷲をイメージしたクラブマスコットのベガッ太は1999年5月2日生まれ。かわいらしい見た目とともにイタズラ好きな性格でも人気を博している。
ベガッ太はクラブを通じて「子どものころから憧れていた大好きなベガルタ仙台から今年もオファーをいただきました。27年目になりますが最長老記録を守りながら自分らしさを見失わないよう全身全霊で灰になるまでオーバーヒートしつつ、野獣のようにサポーターたちと共に闘ってまいります。目指すのはただ一つ次のステージにいきましょう。今シーズンもよろしくお願いします」とコメントした。
なおクラブは「リリース時点で身長体重に変更がございます」と伝えており、2025シーズンの契約更新発表時は「体重は59〜60.2kg」と発表されていたが、今回は「体重は136kg」となった。身長は189cmから185cmに変わっている。
サポーターからは「体重倍増何があった」「きっとフィジカルを強化されたんでしょう」「だいぶ成長しましたね」といったコメントが寄せられている。
