株式会社焦点工房は、TTArtisanの「AF 35mm f/1.8 II オレンジ」を2月13日（金）に発売した。鏡胴をオレンジ色に、フォーカスリングを赤色に仕上げた交換レンズ。ソニーEマウント用、富士フイルムX用を用意する。

既存の「AF 35mm f/1.8 II」をベースに、カラーリングを変更した世界1,000本の限定モデル。フィルター径52mm、質量約173gの軽快なレンズ。

APS-Cサイズ相当のイメージサークルに対応す。35mm判換算で焦点距離54mm相当の画角が得られる。

AF駆動用にSTM（ステッピングモーター）を搭載する。

鏡胴はアルミニウム製。

交換レンズに原色系のカラーを取り入れたレンズとしては、近年ではフォーカスリングにカラーバリエーションを用意した「SG-image AF 25mm F1.8」が知られている。

今回の限定品は鏡胴にも原色系のカラーが施されており、これはペンタックスが2010年に発売した「DA 35mm F2.4 AL」のオーダーカラー以来の企画ではないだろうか。

作例提供：株式会社焦点工房

対応マウント：ソニーE、富士フイルムX 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：35mm（35mm判換算：54mm相当） レンズ構成：7群10枚（EDレンズ2枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 絞り：F1.8-16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：52mm 外形寸法：約Φ65×49mm（マウントによって異なる） 質量：約173g（マウントによって異なる） 付属品：レンズフード、フロントキャップ、ファームウェアアップデート用リアキャップ