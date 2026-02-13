4K160Hz／FHD320Hzが切り替えられて5万円台 Pixio初のデュアルモード搭載27型ゲーミングモニター
Hameeは2月9日、ゲーミングモニターブランド「Pixio」からブランド初のデュアルモード搭載ゲーミングモニター「PX27U Prime Neo」の予約販売を開始した。価格は5万4980円。
新製品は、4K（3840×2160）／リフレッシュレート160Hzの高精細を重視したモードと、FHD（1920×1080）／320Hzのスピードを重視した二つのモードを自由に切り替えて使用することができるデュアルモードを搭載するゲーミングモニター。
パネルにはIPSを採用し、色域はDCI-P3 102％、sRGB 138％と広く、深みのある色表現が可能。Black Equalizerやフリッカーフリー、ブルーライトカットなど、ゲームで役立つ機能やアイケア機能を搭載する。
インターフェースは、HDMI2.1×2、DisplayPort1.4×1、イヤホンジャック×1。
2月23日まで10％オフで購入できるセールも実施中だ。
●高精細な4K・スピード重視のFHD シチュエーションに応じて使い分けられる！
新製品は、4K（3840×2160）／リフレッシュレート160Hzの高精細を重視したモードと、FHD（1920×1080）／320Hzのスピードを重視した二つのモードを自由に切り替えて使用することができるデュアルモードを搭載するゲーミングモニター。
インターフェースは、HDMI2.1×2、DisplayPort1.4×1、イヤホンジャック×1。
2月23日まで10％オフで購入できるセールも実施中だ。