Snow Manビームライト交錯する中9人で凛と佇むドーム公演ショットとともに「フリ覚えのスピードはバケモン級でクオリティーも素敵。『やっぱすごい』の一言でした。」と振付師が絶賛
ダンサーのGENDAIがInstagramで、Snow Manが2025年11月15日から2026年1月18日まで開催した5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の振付けを担当したことを報告。Snow Manのメンバーのパフォーマンスを絶賛し、ステージショットを公開している。
【写真】Snow Manビームライト交錯する中9人で凛と佇むドーム公演ショットなど①～④
■“アニメーションパート”の説明とSnow Manへ向けたメッセージも公開
GENDAIは白い衣装で横一列に並んだSnow Manのメンバーを、ビームライトのような光が彩る、迫力のステージショットと共に
「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ONにてダンスインターでアニメーションパートを振付けさせて頂きました」
と明かしている。
さらに
「フリ覚えのスピードはバケモン級でクオリティーも素敵。『やっぱすごい』の一言でした。アニメーションダンスとは言っても5～10個近くスタイルが違うんです。それを今回はメンバーそれぞれのスタイルで体現してくれて本当に幸せでした」
と、Snow Manメンバーを絶賛し感謝。
そして
「まだまだこちらが学ぶ事が沢山で追いついていませんがもっと追い込みたい！！」
「今回振付け・振り入れ協力してくれたメンバーも本当にありがとう。やっぱりいろんなスタイルを混ぜると踊れるダンサーも少なくて、難しいチャレンジ。でもそれだけユニークな他の人がやれない世界。そんな時間が惜しいけど幸せ」
と、自身の意気込みも綴っている。
コメント欄には
「あのパート本当にかっこよかったです」
「最高のステージをありがとうございました」
「会場も盛り上がりました」
などといったSnow Manのファンの声が続々と到着。
Snow ManのInstagramでも、ドームツアーのステージショットやオフショットが公開されている。