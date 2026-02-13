Ｚｅｎｋｅｎ <7371> [東証Ｇ] が2月13日昼(11:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比40.7％増の2.4億円に拡大し、従来の73.8％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の4.9億円に対する進捗率は49.4％となり、5年平均の51.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の2.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比68.6％増の1.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.4％→11.3％に大幅改善した。



株探ニュース

