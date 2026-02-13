13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数127、値下がり銘柄数443と、値下がりが優勢だった。



個別ではトライアルホールディングス<141A>がストップ高。アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ジェイグループホールディングス<3063>、窪田製薬ホールディングス<4596>、日本ナレッジ<5252>など15銘柄は昨年来高値を更新。イーディーピー<7794>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＷＡＳＨハウス<6537>、ブティックス<9272>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、プレイド<4165>、Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ<4416>がストップ安。エクサウィザーズ<4259>、フツパー<478A>は一時ストップ安と急落した。インフォメティス<281A>、海帆<3133>、フラー<387A>、日本情報クリエイト<4054>、ＧＭＯコマース<410A>など20銘柄は昨年来安値を更新。ハッチ・ワーク<148A>、ドリーム・アーツ<4811>、ｕｎｅｒｒｙ<5034>、Ｓ＆Ｊ<5599>、ＪＤＳＣ<4418>は値下がり率上位に売られた。



