　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　135541　　　 9.2　　　 55140
２. <1321> 野村日経平均　　 20986　　　67.7　　　 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 20047　　　35.6　　　　4414
４. <1540> 純金信託　　　　 12550　　　42.1　　　 23555
５. <1542> 純銀信託　　　　 11661　　　93.5　　　 34890
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11023　　 -10.1　　　 65580
７. <1579> 日経ブル２　　　　8128　　 -10.6　　　 593.9
８. <1360> 日経ベア２　　　　7880　　　21.2　　　 108.7
９. <1306> 野村東証指数　　　6623　　 -12.1　　　　4035
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5437　　 -14.8　　　 902.4
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　5397　　　57.8　　　　5913
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　3294　　 112.5　　　　3300
13. <1330> 上場日経平均　　　3154　　 140.0　　　 59490
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2546　　 -64.7　　　 394.2
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2502　　 105.4　　　 59220
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　2030　　　50.1　　　220500
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1990　　　92.3　　　　 179
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　1947　　　48.7　　　 753.6
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1702　　　26.5　　　 84580
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1527　　　33.0　　　 361.9
21. <1489> 日経高配５０　　　1468　　 -16.2　　　　3302
22. <200A> 野村日半導　　　　1232　　　18.5　　　　3262
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1214　　　64.5　　　 70170
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1197　　　 0.8　　　2135.0
25. <1328> 野村金連動　　　　1089　　　44.8　　　 18110
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1061　　　97.2　　　 38270
27. <1541> 純プラ信託　　　　1030　　　20.8　　　　9569
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1025　　　 5.3　　　 69600
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 973　　 -11.3　　　　1095
30. <1308> 上場東証指数　　　 962　　　 7.0　　　　3991
31. <1358> 上場日経２倍　　　 950　　　21.0　　　104600
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 909　　　99.3　　　 59120
33. <1398> ＳＭＤリート　　　 751　　　33.9　　　2051.0
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 740　　　50.4　　　　2017
35. <2557> ＳＭＤトピク　　　 705　　2174.2　　　　3887
36. <2559> ＭＸ全世界株　　　 655　　　-9.9　　　 26250
37. <1615> 野村東証銀行　　　 654　　 -75.7　　　 673.3
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 611　　 145.4　　　 565.5
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 606　　 -23.0　　　 30120
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 569　　 -19.5　　　　2859
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 553　　 157.2　　　 55620
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 548　　 -12.6　　　　1177
43. <1571> 日経インバ　　　　 537　　　76.6　　　　 364
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 455　　　37.5　　　 132.5
45. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 444　　　43.2　　　　4077
46. <1580> 日経ベア　　　　　 422　　 219.7　　　 965.5
47. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 421　　 140.6　　　 57420
48. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 399　　　37.6　　　 10695
49. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 386　　　85.6　　　 11350
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 376　　　48.6　　　　3983
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース