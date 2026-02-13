ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 135541 9.2 55140
２. <1321> 野村日経平均 20986 67.7 59460
３. <1357> 日経Ｄインバ 20047 35.6 4414
４. <1540> 純金信託 12550 42.1 23555
５. <1542> 純銀信託 11661 93.5 34890
６. <1458> 楽天Ｗブル 11023 -10.1 65580
７. <1579> 日経ブル２ 8128 -10.6 593.9
８. <1360> 日経ベア２ 7880 21.2 108.7
９. <1306> 野村東証指数 6623 -12.1 4035
10. <1568> ＴＰＸブル 5437 -14.8 902.4
11. <1329> ｉＳ日経 5397 57.8 5913
12. <2644> ＧＸ半導日株 3294 112.5 3300
13. <1330> 上場日経平均 3154 140.0 59490
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 2546 -64.7 394.2
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2502 105.4 59220
16. <2036> 金先物Ｗブル 2030 50.1 220500
17. <1459> 楽天Ｗベア 1990 92.3 179
18. <1655> ｉＳ米国株 1947 48.7 753.6
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1702 26.5 84580
20. <314A> ｉＳゴールド 1527 33.0 361.9
21. <1489> 日経高配５０ 1468 -16.2 3302
22. <200A> 野村日半導 1232 18.5 3262
23. <1326> ＳＰＤＲ 1214 64.5 70170
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1197 0.8 2135.0
25. <1328> 野村金連動 1089 44.8 18110
26. <1545> 野村ナスＨ無 1061 97.2 38270
27. <1541> 純プラ信託 1030 20.8 9569
28. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1025 5.3 69600
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 973 -11.3 1095
30. <1308> 上場東証指数 962 7.0 3991
31. <1358> 上場日経２倍 950 21.0 104600
32. <1346> ＭＸ２２５ 909 99.3 59120
33. <1398> ＳＭＤリート 751 33.9 2051.0
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 740 50.4 2017
35. <2557> ＳＭＤトピク 705 2174.2 3887
36. <2559> ＭＸ全世界株 655 -9.9 26250
37. <1615> 野村東証銀行 654 -75.7 673.3
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 611 145.4 565.5
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 606 -23.0 30120
40. <2244> ＧＸＵテック 569 -19.5 2859
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 553 157.2 55620
42. <2865> ＧＸＮカバコ 548 -12.6 1177
43. <1571> 日経インバ 537 76.6 364
44. <1356> ＴＰＸベア２ 455 37.5 132.5
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 444 43.2 4077
46. <1580> 日経ベア 422 219.7 965.5
47. <1369> Ｏｎｅ２２５ 421 140.6 57420
48. <1673> ＷＴ銀 399 37.6 10695
49. <1547> 上場ＳＰ５百 386 85.6 11350
50. <1348> ＭＸトピクス 376 48.6 3983
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
