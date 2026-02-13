1階まるごとサウナとバスエリア。京都に旧料亭をリノベーションした一棟貸し宿が開業
レアルは3月1日、最高級町家「hitotose」シリーズの2号店となる「鈴 京都鴨川 hitotose 夏-Natsu-」を開業する。
3階建ての料亭をリノベーション
同施設は、京都・宮川町の旧料亭をリノベーションした3階建ての宿。1日1組限定の一棟貸切スタイルで、日本の美意識「陰翳礼讃」を体現した空間が特徴となっている。和紙職人・ハタノワタル氏が手がけた和紙の内装、京都の夏を彷彿とさせる葦戸、蚊帳をモチーフにした暖簾などを取り入れた。
1階ヒーリングスペース
最大の魅力は、1階フロアをまるごと使用した完全プライベートのサウナ&バスエリア。アートを配した中庭を中心に、フィンランド式本格サウナとチラー付き水風呂、ヒーリングスペース、4人でも寛ぐことのできる広々とした浴槽をレイアウトした。サウナには、世界トップシェアを誇る HARVIA(ハルビア)製サウナヒーターを導入している。
チラー付き水風呂&サウナ
寝室は計3室あり、最大6名まで宿泊可能。ミニバーのドリンクや、京都のデニッシュ専門店「グランマーブル」の軽食も用意する。
ブルーのグラデーションが印象的な3階主寝室
