十日町市で家屋が倒壊し、男性一人が下敷きになりました。消防が救出し市内の病院に運ばれましたが、男性は搬送時 意識はあったということです。



家屋が倒壊したのは、十日町市新宮甲の樋口正弘さんの住宅です。警察と消防によりますと、13日午前8時すぎ、近隣住民から「家が倒壊して中から男性の声が聞こえる」と消防に通報がありました。男性は、倒壊した家屋の下敷きになっていて、消防が救出し十日町市内の病院に搬送されましたが、会話ができる状態だったということです。



男性はうつぶせの状態で倒れていて、男性の右足には梁(はり)が乗っかっていたということです。



家の周りには約180cmの雪が積もっていて、屋根の上にも約60cmの雪があったということです。家は平屋で、雪の重みで屋根が落ちた可能性があり、警察が男性の身元の確認と倒壊した原因を調べています。