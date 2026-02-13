ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。

１２日に行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。同種目の日本勢では、前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）に続いて２大会連続のメダル獲得。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（同）が５位、冨田が９位だった。

クロエ・キムや日本勢を抑えて金メダルに輝いたのは１７歳のチェ・ガオン。１回目にエアで失敗して雪面に激しくたたきつけられ、しばらく体を動かすことができなかった。けがの影響が心配されたが、迎えた３回目、高難度の回転技を連続して成功させ、この日唯一となる９０点台をマーク。下位から逆転優勝を果たした。今季のワールドカップ種目別総合ランキングでトップを走る実力者は、劇的な展開での勝利に涙を流し、「夢の中でしか起きないような物語が現実になった。本当にうれしい」と喜んだ。