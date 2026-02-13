◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)

スノーボード女子ハーフパイプ決勝5位に入った工藤璃星選手は悔しさとともに今後の決意を口にしました。

雪が降り転倒者も続出する中で2本目に「81.75」をマーク。16歳ながら堂々の滑りをみせて5位に入りました。工藤選手は、「チャレンジはした。この大会が今までで一番悔しいと思えて、これをバネにしてこれから成長できるなと思っていて。これから色んな技にトライしたりだとか、今までとは違うやる気が出ている自分がすごく楽しみ」と時折悔しい表情をみせつつ、今後への思いを語りました。

16歳で挑んだ初のオリンピックの舞台。「またこのオリンピックでメダルを獲るためにここに帰ってきたいという思いがすごい強くなった。オリンピックを目指す4年間は簡単なものでないことは分かっているし、難しいことなのは自分が一番わかってるんですけど、またチャレンジしたいと思ったし、帰ってきたいと思わせてくれるものに出会えてよかった」と大きな経験となったようです。