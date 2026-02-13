中国出身のモデルで歌手、ロン・モンロウ（31）が13日までにThreadsを更新。日本永住への思いを明かした。

モンロウは「早く永住ほしい〜！」と切り出し、「そしたらビザ気にせずまつ毛も洋菓子も習えるし、湖南米粉屋さんもできるのに」と吐露。「やりたいこと多すぎる あと2年…がんばろ」と思いをつづった。

続く投稿では「上海の大学を卒業してすぐ東京に来て、もう8年間働いています」と来日してからの期間を振り返るとともに、「でも本当は、ずっとどこかで『もう一度ちゃんと学びたい』という気持ちがあるんです」。「以前はMBAや大学院も考えたことがありますが、仕事という“社会という大学”の中で、すでにたくさんのことを学ばせてもらった気がしていて…。もう一度大学に行くというよりは、専門的なことを学ぶほうに今は強く惹かれています。特に美容や料理の分野。私の夢は、いつか自分のお店を持つこと。レストランを開くことです」と学びたいことや夢について記し、「その夢のために、ずっと努力しています」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「願いが叶いますように」「夢に向かって進んでくださいね。仕事と併せての勉強は大変だと思いますが夢に向かって頑張ってください」「がんばっているロンちゃんは本当に尊敬します 応援しています。がんばれー」とエールが寄せられた。また、外国人の永住許可要件が厳格化されることについてのコメントも寄せられ、モンロウは「そうなんです。今の条件なら、あと2年で申請できる予定です。もう8年も働いて、でもまた制度が変わらないかちょっと心配…。もしまた厳しくなったら大変ですよね」と懸念した。

◆ロン・モンロウ（龍夢柔）1994年7月31日、中国・湖南省湖西生まれ。少数民族の土家（トゥチャ）族。上海海洋大の学生だった15年、中国中央テレビの大型オーディション番組でグランプリを獲得。17年にSNSの画像が日本でも話題に。18年5月に日本テレビ系ドラマ「ラブリラン」出演し、女優デビュー。同6月に「PLANET」で歌手デビューも果たした。愛称は「栗子」。趣味はカメラ。158センチ。