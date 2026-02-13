「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が13日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。「3月28日(土) 2026年4月始まり卓上カレンダー オンラインサイン会の予約がスタートしました！！」と報告した。

濃いグレーのロングスカート姿でソファに座り、大きく開いたスリットからスラリと伸びた脚線美があらわに。「いつも応援してくださる皆さんと、直接お話しできる大好きな時間です 一冊一冊、心を込めてお名前を書かせていただきます この日だけの特別な時間を、一緒に過ごしていただけたら嬉しいです！！ 少しでも迷っている方がいたら…ぜひ参加していただけますように」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「美し過ぎます」「素敵です」「ナイスショット」「スタイル良すぎる」「素晴らしいスタイルと脚線美」「異次元の脚線美＆曲線美」「めっちゃ長い足」「足綺麗」「女神」などのコメントが寄せられている。

また、Xでは「2月ファンミはいよいよ今週日曜日です いつも応援してくださる皆さんへ ささやかですが感謝の気持ちを込めてバレンタインチョコをご用意しました」と告知。「ここでしかお渡しできないものなのでもしお時間合いましたらぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです お会いできるのを楽しみにしています」とハート柄のバンドゥビキニ水着姿を添えてつづった。

さらに、青のワンピース水着に白いTシャツを着たショットをアップ。「2／13（金）20:00〜 ファンクラブサイト限定ライブ配信を行います！！ やっちゃん家会員の皆様 招待メールの確認をよろしくお願いします」と願った。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。