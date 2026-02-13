「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品の予約がプレバンにて2月13日13時より開始「四春」をモチーフにしたアイテムも
バンダイは、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品を、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」各店舗にて3月28日より販売する。
店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2月13日13時より予約販売が開始される。
商品には、ピンズやメダルチャーム、キービジュアルスポーツタオルのほか、劇中に登場する猫「四春」をモチーフにしたアクリルキーホルダーやトートバッグなどもラインナップしている。
「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ピンズ
種類：マフティー/クスィーガンダム/ペーネロペー/メッサーF01型/グスタフ・カール00型
価格：各990円
商品素材：鉄・エポキシ樹脂
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」メダルチャーム クスィー
価格：1,320円
商品素材：亜鉛合金
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ラバーコースター
価格：1,320円
商品素材：塩化ビニル樹脂
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」キービジュアルスポーツタオル
価格：3,300円
商品素材：綿100％
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 アクリルキーホルダー
価格：990円
商品素材：アクリル
生産エリア：日本
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 トートバッグ
価格：3,850円
商品素材：本体 ナイロン100%、裏地・内ポケ ポリエステル100%
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 巾着
価格：2,750円
商品素材：本体 ナイロン100%、裏地 ポリエステル100%、口ひも ポリエステル100%
生産エリア：中国
STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ボトルホルダー
価格：1,430円
商品素材：樹脂カラビナ POM(ポリアセタール)、テープ PP、金属ホルダー アルミ
生産エリア：日本
使用例
販売方法
「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」
販売期間：2月13日（金）13時～2月23日（月・祝）23時
発送月：4月予定
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
一般販売：3月28日（土）～
STRICT-G 東京お台場店
所在地：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F
電話：03-5579-6157
営業時間：11時～20時 ※時短営業及び、土・日10時～20時
STRICT-G 東京ソラマチ店
所在地：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F
電話：03-5809-7328
営業時間：10時～21時
STRICT-G NEOPASA静岡（下り）店
所在地：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258
(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)
電話：054-295-9121
営業時間：8時～21時
STRICT-G 多賀SA（下り）店
所在地：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA（下り線）内
電話：0749‐47‐3228
営業時間：10時～20時
※詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。
(C)創通・サンライズ