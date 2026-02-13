【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品】 予約受付：2月13日13時より開始（プレミアムバンダイ） 発売日：3月28日（「STRICT-G」各店舗）

バンダイは、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品を、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」各店舗にて3月28日より販売する。

店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では2月13日13時より予約販売が開始される。

商品には、ピンズやメダルチャーム、キービジュアルスポーツタオルのほか、劇中に登場する猫「四春」をモチーフにしたアクリルキーホルダーやトートバッグなどもラインナップしている。

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」上映記念商品

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ピンズ

種類：マフティー/クスィーガンダム/ペーネロペー/メッサーF01型/グスタフ・カール00型

価格：各990円

商品素材：鉄・エポキシ樹脂

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」メダルチャーム クスィー

価格：1,320円

商品素材：亜鉛合金

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ラバーコースター

価格：1,320円

商品素材：塩化ビニル樹脂

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」キービジュアルスポーツタオル

価格：3,300円

商品素材：綿100％

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 アクリルキーホルダー

価格：990円

商品素材：アクリル

生産エリア：日本

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 トートバッグ

価格：3,850円

商品素材：本体 ナイロン100%、裏地・内ポケ ポリエステル100%

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」四春 巾着

価格：2,750円

商品素材：本体 ナイロン100%、裏地 ポリエステル100%、口ひも ポリエステル100%

生産エリア：中国

STRICT-G「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ボトルホルダー

価格：1,430円

商品素材：樹脂カラビナ POM(ポリアセタール)、テープ PP、金属ホルダー アルミ

生産エリア：日本

使用例

販売方法

「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

販売期間：2月13日（金）13時～2月23日（月・祝）23時

発送月：4月予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

一般販売：3月28日（土）～

STRICT-G 東京お台場店

所在地：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話：03-5579-6157

営業時間：11時～20時 ※時短営業及び、土・日10時～20時

STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話：03-5809-7328

営業時間：10時～21時

STRICT-G NEOPASA静岡（下り）店

所在地：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話：054-295-9121

営業時間：8時～21時

STRICT-G 多賀SA（下り）店

所在地：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA（下り線）内

電話：0749‐47‐3228

営業時間：10時～20時

※詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

(C)創通・サンライズ