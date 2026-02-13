【「ディアブロ II リザレクテッド」-「獄炎エディション」】 2月12日 配信 価格：4,800円

Blizzard Entertainmentは2月12日、Steamにて「ディアブロ II リザレクテッド」の新クラスを含む「ディアブロ II リザレクテッド」-「獄炎エディション」を配信開始した。価格は4,800円。

「ディアブロ」30周年を記念して配信された「ディアブロ 30周年記念スポットライト」にて、各シリーズタイトルの最新情報が公開され、「ディアブロ II リザレクテッド」にて実に25年ぶりとなる新クラス「ウォーロック」が実装された。

これに合わせる形で「ディアブロ II リザレクテッド」Steam版もサプライズ配信。本稿執筆時点で、初日はSteam全体の売上ランキング15位となるなど、高い注目が集まっている。

なお、「ディアブロ 30周年記念スポットライト」で発表された内容、開発者への貴重なインタビューをまとめた記事を別稿で用意しているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

□Steam「ディアブロ II リザレクテッド」-「獄炎エディション」のページ

(C)/TM/(C) 2026 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo, Diablo II: Resurrected, and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S and/or other countries.