コナテは遠藤とDFラインを形成した

イングランド1部リバプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテが左足を負傷した日本代表MF遠藤航を称えるメッセージを送った。

自身のインスタグラムのストーリーを更新。「遠藤航はまさに戦士だ」と称えるメッセージを送った。

遠藤は現地時間2月11日のリーグ第26節・サンダーランド戦に先発出場。プレミアリーグでは今季初先発だったが、後半17分に芝に足を取られて左足首を負傷。直後のコーナーキックは痛みをこらえてプレーを続けたが、その後は再び倒れ込み、応急処置を受けた後に担架に運ばれてピッチを後にした。

無念の途中交代となる際にはスタンドのサポーターからも大声援のチャントが送られた。そして、負傷した後もチームのために一度は立ち上がって戦う姿勢を示した遠藤の姿にチームメートも感銘を受けていたようだ。

共に最終ラインを形成したコナテは12日に自身のインスタグラムを更新し、「一緒に前へ」とエールを送った。さらにストーリーには4枚目の遠藤の写真と共に「遠藤航はまさに戦士だ」とメッセージをつけて投稿した。日本代表キャプテンの帰りをチームメートも待っている。（FOOTBALL ZONE編集部）