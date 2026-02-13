イギリスの死刑制度廃止のきっかけになった重要な冤罪事件がある。戦後まもないロンドンで1人の青年が妻子を殺害した容疑で逮捕され、裁判での死刑判決を経て25歳の若さで絞首刑に処された。

が、その3年後に判明した真犯人は青年と同じアパートの住人だった中年男。しかも、男は生涯で自分の妻を含む計8人もの女性を亡き者にした稀代のシリアルキラーだった。世に言う、エヴァンス事件の真実を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。



無実の罪を着せられて死刑になったティモシー・エヴァンス ©getty

◆◆◆

第二次世界大戦終了から3年後の1948年半ば、ロンドンでも治安の悪いエリアとして知られるノッティングヒルのラドブローク・グローブ地区、リリントンプレイス10番地に位置する3階建てアパートの最上階に1組の若夫婦が越してきた。ティモシー・エヴァンス（当時24歳）とその妻ベリル（同19歳）。

2人は前年の1947年初めに友人の紹介で知り合い同年9月に結婚、当初はウェールズにあるエヴァンスの実家で家族と同居していたが、ベリルが子を宿したことで転居することになる。

1948年10月、娘ジェラルディンが生まれる前まで夫婦の生活は安泰だった。エヴァンスはIQ70で読み書きもままならないながらも真面目なトラック運転手として働き、ベリルはそんな夫を愛し支えていた。

しかし、子供が誕生したことでその仲は次第に険悪なものになっていく。エヴァンスは薄給の大半を酒に費やし、一方ベリルはまともに子育てもせず家計の管理も極めて杜撰。2人は毎日のように互いの不満をぶつけ合い、その罵声はアパート中に響き渡るほどだった。

隣人に「堕胎手術」を頼んだら…

そこに新たな問題が起きる。1949年夏、ベリルが2人目の子供を妊娠したのだ。親子3人でもギリギリの経済状況のなか、もう1人家族が増えれば生活破綻は明らか。エヴァンスは悩み、アパート1階に住むジョン・クリスティ（同49歳）に相談する。彼は元警察官で郵便局員として働く物腰も柔らかで博識な人物。妻エセル（同50歳）とともに、アパート住人に何かと頼りにされる存在だった。

相談を受けたクリスティはエヴァンスに助言する。今の状況で2人目を生むのはあまりに無謀、堕胎するのが賢明だろう、中絶は「昔、医者をしていたこともある」自分が請け負ってもかまわない、と（当時のイギリスで胎児の堕胎は違法）。もっともなアドバイスにエヴァンスは納得し、せっかく授かった命を殺すことに消極的だった妻ベリルもこの提案に渋々同意する。

仕事から帰ったエヴァンスがクリスティから予想だにしないことを聞かされるのは11月8日のこと。堕胎手術が上手くいかず、ベリルが亡くなったというのだ。

妻はなぜ死んだ？

クリスティに案内され、彼の自宅寝室に足を運ぶと、確かに妻がベッドで冷たくなっている。よく見れば、口や鼻、性器から出血していた。クリスティが言うには、ベリルは手術の最中に敗血症を起こし死亡したのだという。そして、こう続けた。

「君が僕に堕胎を依頼したんだ。警察に行けば2人とも過失致死罪で問題になる。その危険があることは君も事前に知っていて止めなかったのだから、ある種の共犯者なんだ。君は日常的に夫婦喧嘩をしており、疑われるに十分だ。この遺体は私が処理するから決して誰にも言ってはいけない。わかるね？」

エヴァンスが遺体をどこに処理するのかと聞くと、排水溝に遺棄する予定だとクリスティ。そして、娘のジェラルディンは自分が預かるから、すぐにここを出た方が良いとの助言に従い、エヴァンスは6日後の14日、ウェールズの親戚宅に向かう。IQの低い彼はこの時点で、クリスティの言葉を鵜呑みにしていた。

その後、娘ジェラルディンのことが気にかかり、いったんアパートに戻ったものの、クリスティは知り合いの夫婦に面倒をみてもらっているから心配は無用と返答。エヴァンスは再びウェールズに戻ったが、日が経つにつれ、妻の死を隠しておくことに耐えられなくなったのだろう。11月30日、地元ウェールズの警察署に出頭し、妻ベリルが異常な状態で亡くなったことを告げる。

エヴァンスが言うには、胎児を中絶するため相談していた知人男性から液体の入った瓶を受け取り、それを妻に飲ませたところ、突然苦しみ出し死亡してしまったのだという。いったん彼の身柄は勾留されることになり、警察がアパートに急行する。が、どこを探してもベリルの遺体は見つからない。対して、エヴァンスは遺体は排水溝に捨て、娘を知人男性に預けた後、自分はウェールズに戻っていたと供述。違法な堕胎手術を請け負ったクリスティに迷惑をかけまいと、彼の名は口にしなかった。

これを受け、警察は重いマンホールで閉ざされた排水溝の蓋を開け、中を徹底的に捜索する。が、遺体はどこにもなく、改めてエヴァンスに詳しい説明を求める。と、もはや言い逃れはできないと、ここで初めてクリスティの名前を出し、彼に2人目の子供ができたことを相談したところ、堕胎手術を勧められ依頼したが、11月8日に仕事から帰って来たところ、クリスティから妻が敗血症で死亡したと告げられ、自分も遺体を確認したと供述する。当然のように警察はクリスティからも事情を聞いた。

が、彼はエヴァンスの告発を一蹴、この男は嘘つきで妻にも暴力を振るっていたと供述したばかりか、元警察官として捜査員の苦労に共感の意を示し、彼らに信頼すべき協力者としての印象を持たせることに成功する。

紐で縛られた「荷物のようなもの」から出てきたのは…

12月2日、警察は改めてアパートを徹底的に捜索し、これまで調べなかった敷地裏側の洗濯場にも足を運ぶ。洗濯場のドアが施錠されていたため、アパートの住人で唯一解錠用の鍵を持っていたクリスティの妻エセルに鍵を借り中に立ち入ったところ、真っ暗な場内のシンクに木が立てかけてあるのに気づいた。

捜査員の1人がその後ろに手を伸ばすと、奥に何かが置いてある感触が。不審に思い木を動かしたところ、毛布と緑色のテーブルクロスに包まれ、紐で縛られた荷物のようなものが確認できた。その場に立ち会っていたエセルに聞いても、それが何なのか見たこともないと言う。果たして、中から出てきたのはベリルの遺体だった。

〈「いくら掃除しても臭いが消えない」新居から出てきたのは"女性6人の遺体"…《史上最悪の冤罪事件》無実の男に"妻子殺害の汚名"を着せた『真犯人の正体』（1948年・海外）〉

