『涙雨とセレナーデ』2027年にアニメ化決定 タイムスリップ・ロマンス
漫画『涙雨とセレナーデ』がテレビアニメ化されることが決定した。2027年に放送される。あわせて原作者・河内遙描き下ろしのアニメ化記念ビジュアルが公開された。
【画像】どんな漫画？『涙雨とセレナーデ』最終イラスト
『Kiss』（講談社）にて11年にわたり連載され、同誌2026年1月号で感動の最終回を迎えた切ないタイムスリップ・ロマンス。単行本最終巻の発売日となる本日にアニメ化が発表となった。
物語は、ある日突然、音楽の授業中に光に包まれて、明治40年にタイムスリップしてしまった元気な女子高生・陽菜が、出逢ったのは、愁いを秘めた御曹司・本郷と、自分とそっくりな少女・雛子。廻りはじめた運命の歯車…切ないタイムスリップ・ロマンスが描かれている。
