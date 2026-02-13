お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が13日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。10日に行われたバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライ（28＝ノルウェー）が、レース後のインタビューで浮気をしたと報告したことに言及した。

22年北京五輪男子リレー金メダリストのレグライは、個人種目で自身初のメダル獲得となった。しかし、ノルウェー放送協会NRKのインタビューで「6カ月前、私は生涯の愛に出会いました。世界で一番美しく、一番優しい人です。そして3カ月前、私は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切ってしまいました」と涙をこらえながら明かしたとAP通信が報じた。

恋人には、五輪開幕直前の1週間前に打ち明けたという。「きっと今は多くの人が、僕を違った目で見ているだろうけど、僕は彼女だけを見ているんだ」ときっぱり。本来なら誇らしいはずのインタビューでまさかの“私生活ぶっちゃけ”に、「今こうして何を言おうとしているのかよく分からないけど、最近は競技が二の次だった。彼女とこの気持ちを共有できたらいいのに」と訴えた。

カズレーザーは、このメダリストの浮気告白に「現状、世界で1番有名な浮気者なわけじゃないですか。メダリストと遊びたいっていう女性は残念ながら少なからずいるじゃないですか。有名な人と遊びたいっていう人は。そういう意味では、この人は1人の女性を失ったかも知れないけど、自分のチャンスは増えた。どういう性格か知らないですけど、こういう人もたまに出てくるじゃないですか。そう考えると別にやりようがありそう。こういうのを見て、純粋な人なんだって思う人もいるでしょう」と自身の受け止めを話した。