太平洋側では30年に1度という記録的少雨となり、各地で水不足が起きています。特に深刻なのは高知市で、28年ぶりとなる給水制限が始まりました。夏ではない冬場の水不足は聞き慣れないかもしれませんが、家庭でできる節水術を紹介します。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「冬の給水制限…どうする？」をテーマに解説します。

■各地で「給水制限」「節水」呼び掛け

山粼誠アナウンサー

「この冬、日本海側では大雪となっていますが、太平洋側では30年に1度という記録的少雨となり、水不足が深刻となっています」

「神奈川・箱根町の広い地域では、凍結による水道管の破裂もあって配水池の水位が低下。 11日夜から12日朝にかけて再び断水し、12日も夜10時から断水が行われるということです」

「東京都でも都内の水がめである奥多摩湖の小河内ダムで貯水率が平成以降最低となっているため、都民に節水が呼び掛けられています。他にも各地で給水制限や節水が呼び掛けられています。冬場にここまで水不足がニュースになるというのは…」

森圭介アナウンサー

「私もこの仕事を結構長くやっていますが、冬場の水不足はお伝えしたことないんじゃないかなと思います」

桐谷美玲キャスター

「水不足というと夏にあるようなイメージですね」

■高知市では28年ぶりの給水制限

山粼アナウンサー

「あまり聞いたことがない、冬場の水不足。中でも深刻な状況なのが高知市です。12日から28年ぶりとなる給水制限が始まりました。対象のエリアに住んでいるのは約12万人です。市は水が出にくくなった場合に備え、市内の5か所で応急の給水所を開設しました」

高知市上下水道局管路管理課・徳久博信係長

「28年ぶりで初めての経験の方、年配でご存知の方もいるかもしれませんが…」

■高知市の「減圧給水」で何が起きる？

山粼アナウンサー

「給水制限は箱根町のように時間を決めて断水するケースもありますが、高知市で始まったのは『減圧給水』というものです。浄水場などから送る水の圧力を下げることで水の量を制限します」

鈴江奈々アナウンサー

「減圧によって蛇口をひねった時に出る水の量が減るということですが、どれぐらい実際に減るのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「12日はまだ普段の約97％で、弱くなった分は3％ほどです。普段とあまり大きく差は出ている状況ではありません。ただこのまま渇水の状態が続くと、3月上旬までに普段の約57％、つまり4割近く水圧を下げることになっています」

「どういったことが起きるのでしょうか？ 特に、高台にある建物や4階建て低層マンションの4階などでは、蛇口から出る水の勢いが弱くなったり、水が出にくくなったりすることが想定されています」

瀧口麻衣アナウンサー

「4階以上のマンションなどでは大丈夫なのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「4階で問題があるのであれば、もっと高い階は大変なんじゃないかと思うかもしれませんが、高層マンションと低層マンションでは水を送る仕組みが違います」

「高知市の水道局によると、高層のマンションではポンプなどを使って水圧を増していますが、4階建てまでのマンションでは水道管が直接給水しているケースが多く、減圧給水が始まると、こうしたマンションの特に4階部分で水圧が低下する恐れがあるといいます」

「特に朝や夕食の準備をする晩など水の使用のピーク時には、一層水の出が悪くなることが考えられ、夜間の汲み置きなどへの協力も呼び掛けられています」

■「まとまった雨が降るまでは継続」

桐谷キャスター

「こういった制限があると家庭での影響も大きいと思いますが、いつぐらいまで続くものなんですか？」

山粼アナウンサー

「毎日大変だと思いますが、見通しがどれぐらい立っているのか。高知市によると、今後の降雨量次第ということで、まとまった雨が降るまでは給水制限が継続されるということです」

「では、いつまとまった雨が降るのか。気象庁が12日、1か月予報を発表しました。高知県では3月半ばまで、残念ながら平年より雨が少ない予報となりました。4月頃からだんだん雨の多い季節になるので、そこで解消されるのを期待したいところだということでした」

■冬場に節水するには…専門家に聞く

山粼アナウンサー

「こうした水不足は、高知だけではなく広い範囲で起きています。ひとごとではありません。ただ、冬の節水というのはあまり意識したことがないですよね」

鈴江アナウンサー

「寒いから、湯船にむしろ浸かりたいですよね」

山粼アナウンサー

「湯船に入る前に浴びるシャワーで、お湯になるまでシャワーヘッドを外に向け、ついつい出しっぱなしということもあると思います。10秒とか、使用状況によってはもっとかかる時もありますよね。ああいう時の水の活用が大事になります」

「節水に詳しい防災士であるAll Aboutの矢野きくのさんによると、一般的な蛇口を出しっぱなしにすると1分間で12リットルの水が出ます」

「そこで、入浴の時にはシャワーの水も捨てずに浴槽に入れて、たまったお湯をすくって使うかけ湯スタイルにすると、シャワーの流しっぱなしよりも節水につながります。多少ぬるくなりますが、水は無駄になりません」

「キッチンでも、例えばお湯が出るまでの水をボウルやお鍋にためて、野菜を洗ったり茹でたりするのに使うと節水につながると矢野さんは話していました」

鈴江アナウンサー

「水は限りがありますので、改めて大事に使いたいですね」

山粼アナウンサー

「1つの家庭でできる節水はわずかかもしれませんが、多くの人がやることで貴重な水資源を守ることにつながります。特に水不足の地域では、こうした家計にもお得な節水が必要となってきます」

（2026年2月12日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、 日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）