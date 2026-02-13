イケメン格闘家に“モテ女子”たちが猛アプローチ 元AKB48は甘い囁き＆“世界で最も美しい顔100人”選出のタレントは“指挟みキス”
ABEMAは11日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第1話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】距離近い…甘い囁きをする元AKB48
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。
“モテ戦略”が繰り広げられていく中、元AKB48でモデル兼女優のまりやは、格闘家・たいじゅを外へ呼び出し仕掛ける。第一印象でまりやに興味を示していたたいじゅに対し、「どういうところがいいと思ったの？」と問いかけると、たいじゅは「顔もそうだし持ってる雰囲気がタイプ」と素直な気持ちを打ち明ける。これに対してまりやは「私のたいじゅ君の好きなところは…」と話し出し、耳元で「意外と落ち着いているところ」と囁く。この急な距離の詰め方に、せいやは「なにそのテクニック」と驚きの様子を見せる。
実は、モテミッション“好きな所を耳元でささやく”であったことが判明。たいじゅは「急に近づいてきたからびっくりした」「ミッションをやる相手に選んでくれてうれしかった」と顔をほころばせた。また、小悪魔ageha専属モデルで、シーズン1の参加経験を持つせいなも、同じくたいじゅに対して「好きです」「（ファーストインプレッション）票を入れました」とストレートに想いを伝える。インタビューでせいなは、「意外とちゃんと恋愛した方がいい」「戦略でいきすぎるのも良くない」と前回の反省を踏まえ、戦略的に動く姿勢を見せる。
さらに、タレントのゆめもたいじゅを呼び出し、「目をつぶって」と語りかけると、モテミッションの“指挟みキス”を敢行。たいじゅも立て続けの急接近に照れる様子を見せ、初回からモテバトルが過熱する。
タレント・かのがモデル・たいせいにモテミッション“バックハグ”を仕掛ける中、息つく暇もなく、続いて俳優のはづきがたいせいのもとへ。はづきはたいせいの顔をグッと引き寄せると、まるで濃厚なキスをしているかのような距離感に。スタジオMC陣も「早くない!?」と驚きを隠せずにいる中、はづきはミッションである“鼻キス”を遂行した。あまりに情熱的な光景に、せいやは「鼻キスにしては濃厚すぎる」「鼻ディープってあんの？」と大盛り上がり。はづきが見せた想定外のアプローチに、スタジオは興奮の渦に包まれた。
パーティーの最後には、生き残りを懸けた「1stモテVOTE」の結果発表へ。男性メンバーの結果発表では、まさかの波乱が勃発。開始早々積極的な動きを見せていたゆきとが最下位に転落してしまう。せいやも「ゆきとどうした」と驚きを隠せない様子で、ほかの参加メンバーも信じられないといった表情を浮かべた。
続く女子メンバーの順位発表でも、同率ランクインが続出するなど熾烈な争いに。次々と順位が発表される中、残されたのは1位、7位、そして脱落対象となる8位のみ。残っているメンバーは、まりや、もえ、ゆめの3人。この顔ぶれにせいやも「強いでこの3人」とコメントする。 結果、1位にはもえが選ばれ、残すはゆめとまりやの2人に。
ファーストインプレッションでは1位に君臨していた2人がランク転落し、どちらかは脱落するという衝撃の展開に、参加者もスタジオMCも理解が追いつかない様子。しかし、ここで予想だにしない事態が発生。なんと2人の獲得Good数が並びまさかの同率という結果に。この事態を受け、男性メンバーによる決選投票が行われることが告げられる。果たして、2人のうちどちらが脱落してしまうのか。
