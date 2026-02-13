結果オーライ？いや、これは勝負観だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合、東2局に親満貫を決めて独走態勢に入ったKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、次局でも驚愕の踏み込みを見せた。

【映像】狙い澄ました一巡回し→一発ロン

東3局、佐々木は4万6500点持ちのトップ目。配牌はマンズで1メンツ、両面ターツが2つ。さらにドラの赤5筒を内蔵しており、スピード・打点ともに申し分ないチャンス手を手にする。一方、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）も好配牌をもらい、5巡目にカン七万を引き入れたところでカン8筒待ちのテンパイ。平和への変化も見て一旦はダマテンに構えたが、2巡後、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の進行を察知したか、中をツモ切りしてリーチを敢行した。

この勝負所に、佐々木も8巡目に追いつく。赤2枚にドラ1枚を含んだ4・7筒待ちのピンフ。ダマテンでも満貫確定という勝負手だが、ここで佐々木は即リーチといかず、1巡ダマを選択。そして次巡の9巡目、何かを感じ取ったかのように東をツモ切りして“一巡回し”のリーチへと踏み切った。

この判断が、恐ろしいまでの結果を引き寄せる。リーチをかけた直後、瀬戸熊から放たれたのは当たり牌の7筒。ジャストタイミングでの一発ロンとなった。リーチ・一発・タンヤオ・平和・赤2・ドラの跳満、1万2000点（＋供託1000点）を奪い去る衝撃の結末に、ファンからは「我慢できないｗ」「ツモ切りリーチｗｗ」「魔王リーチきた」「すんごいタイミングだな」と驚きを隠せない声が上がった。

緻密な駆け引きと圧倒的な勝負勘が噛み合ったこの一撃。あまりに鮮やかなアガリに、視聴者からは「都合よすぎだろナニコレ」「乱数調整」「最高の一発だ」「強すぎるわ」と、魔王の独壇場を称えるコメントが相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

