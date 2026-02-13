2月12日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】リラックスした表情のピースSHOTも公開

俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、昨年12月からグループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」を開催し、2月11日にラスト公演を迎えていた。

この日の投稿で、佐野は、同ツアーについて切り出し、「ありがとうございました！！」「メンバーとみ！るきーずで作り上げるこの空間が何より楽しくて大切で、守りたい場所なんだなと再認識できました。」「またみんなに会える日を爆裂に楽しみにしてます！！」と、ファンへの感謝を綴った。

また、「チームエスケイプにも久々会えて嬉しかったぁー！！」とコメントすると、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）でW主演を務めた桜田ひより、影山優佳、結木滉星に囲まれ、子役の阿部来叶を抱っこした集合SHOTを公開。

他にも、メンバーと笑顔でステージに立つ姿や、ブラックの衣装に身を包んだクールSHOT、リハーサル中と思われるリラックスした表情のピースショットなども掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「完走おめでとう」「Escapeメンバー尊すぎ！」「メンツやばい」「チームエスケイプは永遠」「たくさんの素敵な写真動画ありがとう」「アイドルしてる勇斗くんやっぱりかっこいい」「最高すぎて滅」などの反響があった。

今回の投稿で触れていたドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、昨年12月10日に最終回を迎えており、12月11日の投稿では、佐野はドラマで共演したキャストやスタッフ、視聴者に感謝を伝えながら、共に主演を務めた桜田について、「毎日今日はどんな事を仕掛けてやろうかなと考えるのが楽しかったし、それを全力で返してくれるので絶対的な信頼をおいて自由にやらせてもらえました。初の主演がひよさんとで本当に良かった！！」などとコメントしていた。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより