小籔千豊による初のお悩み相談本『愛の小籔大説教』（主婦の友社）が3月27日（金）に発売される。

【画像】小籔千豊の人気トークライブをもとに書籍化

10年以上続く単独トークライブ「小籔大説教」は、お客さんの悩みに小籔がひとりで、即興で答えていくライブ。毎回チケット完売必至の人気ライブをヒントに、新たに寄せられた悩みに、愛をもって寄り添う、小籔初のお悩み相談本が誕生した。4～6月には全国8か所で行われるトークライブ「小籔大説教」ツアーでは小藪によるサイン本お渡し会も開催される。

「自分が世の中全体の1ピースなんだと本気で思えたら、悩みはなくなるような気がします」「俺が今せなあかんことはシンプルに何か？僕が過去に悩んだとき、唱えていた呪文です」（芸人・小籔千豊）

「悩み相談には、相談者さんを僕の娘か息子、嫁はんと思ってしゃべっています。それがお客さんへの最低限の愛情、真心だと思うからです。（中略）回答がすべて正しいとも思っていません。小籔大説教が、立ち止まって自分の悩みを考えるきっかけになればいいなと思っています」（小籔）

俳優の本田望結は「悩みそれぞれに、自らの性別も年齢も変えて寄り添い、答えてくださる人生の師匠！開けばきっとあなたも『小籔師匠』と呼びたくなるはず！」と推薦コメントを発表した。

お悩み例「上司が無理」p64→小籔「怨憎会苦（おんぞうえく）を知ろう」「友人がうざい」p110→小籔「潔く去る！」「死が怖い」p156→小籔「その気持ちを日記に書いてみよう」お言葉つき・クールでカッコいい撮りおろしグラビア（撮影は、写真家・平間至）、「小籔大説教」誕生秘話（第1章）や、3都市ライブの様子（第3章）もお届け。

■目次まえがき巻頭グラビア＆おことば第1章 不安や悩みと向き合って「小籔大説教」が生まれました第2章 皆さんの悩みへ、まじめやけど僕なりの答えです第3章 これが、トークライブ「小籔大説教」の雰囲気ですあとがき

■著者プロフィール小籔千豊（こやぶ かずとよ）1973年生まれ。大阪府出身。吉本興業所属。お笑いタレント、喜劇俳優、俳優、司会者、ドラマー。吉本新喜劇座員、2006～2022年は座長を務め、関西以外での認知度向上に尽力。テレビバラエティ、ドラマ、映画、ラジオ、情報番組など活動多岐にわたる。バンド「吉本新喜劇ィズ」「ジェニーハイ」のドラム担当。2008年からは音楽とお笑いを融合した音楽イベント「KOYABU SONIC」を主宰。趣味はダーツ、ポーカー、写真、映画鑑賞、『フォートナイト』。2016年からは、悩み相談トークライブ「小籔大説教」を実施。毒舌を交えながら親身に、観客の悩みに説教をする内容が人気を博している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）