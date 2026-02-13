2月12日より放送がスタートしたMBSドラマ特区枠『救い、巣喰われ』の第1話先行上映会＆トークイベントが同日、東京・池袋HUMAXシネマズにて開催され、主演のNOA、共演の阪口珠美、阿久根温世（ICEx）が登壇した。

参考：NOA「最高の7人組になりたい」 『君の花になる』で発揮する、アーティストしての実力

本作は、電子コミック累計50万部を突破した同名漫画を実写化した“ヤンデレ系”ラブサスペンス。芸能界の裏側を舞台に、心に闇を抱えた人気俳優と駆け出しのアイドルが出会い、周囲を巻き込みながら運命を狂わせていくさまを描く。

ドラマ単独初主演となるNOAは、クールで強引な人気俳優・宝生千秋役について「まずは“カッコつけなきゃ”と思っていたので、どんな仕草がカッコよく見えるのか研究した」と役作りを回顧。「普段なら人が言わないような言葉をどんどん口に出してしまうので、そこは演じていて楽しかった」と手応えを語った。

連続ドラマ初出演の阪口は、自身と同じくアイドルとして活動するヒロイン・南瀬天を演じる。「アイドルをやりながら、これからの女優さんとしての演技のお仕事も頑張るぞっていうのを私とリンクさせながら演じることができました」と、元乃木坂46としての経験を重ね合わせたことを明かした。

千秋の悪友・朝倉浬を演じる阿久根は、「ライバル同士で（意中の女性を）取り合うっていう役をやりたかったので、それができたのはすごく幸せでした」と念願の役どころへの喜びを表現した。

撮影エピソードとして、NOAは第1話冒頭のシーンを挙げた。NOAが阪口の上に覆いかぶさる体制での撮影だったため、「重いだろうなと思って『ごめんなさい、重いですよね』って言ったら、『風船みたいです』って言われて（笑）」と、阪口の独特な表現に戸惑いつつも緊張がほぐれたエピソードを披露。阪口は「軽っかるでした」と笑顔で返し、会場の笑いを誘った。

イベント後半では、「愛か、支配か。ギリギリ境界線アンケート！」と題した企画を実施。「好きすぎて恋人の元パートナーのことをつい調べてしまう」と回答したNOAに対し、客席からは悲鳴が。「自分じゃない他の人を好きだった時、どんな人を好きだったんだろうって気になっちゃうんですよね」と弁解するも理解を得られず、最終的に「そもそも調べるのが好きなんですよ。ご飯屋さんとか」と苦しい言い訳で会場を沸かせた。

最後にNOAは「毎話キュンキュンもハラハラもするジェットコースターのような急上昇、急降下があったりするので、最後にどんな景色が待っているのか、最終回まで観ていただいて楽しんでください」と作品をアピールし、イベントを締めくくった。

（文＝リアルサウンド編集部）