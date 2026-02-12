エンタメ雑食系ライターのみくまゆたんによる『書く人生のはじめかた 文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』（インプレスホールディングス）が1月30日（金）に発売された。

『書く人生のはじめかた 文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』は、「どうすれば、書くことをやめずにいられるのか」。その一点に向き合い、書く人生を続けるための“心構え”を丁寧に解きほぐした一冊。未経験から書く仕事を目指す人や、一度は書き始めたものの、迷いや不安で立ち止まってしまった人。文章力に自信がないまま、それでも書き続けたいと思っている人へ向けた手解き本。書く仕事に必要なのは、才能や特別なセンスよりも、「自分はどこで力を発揮できるのか」を知り、市場や相手と向き合いながら続けていくための考え方が解説される。

本書では8年以上ライターとして書き続けてきた著者が、現場で見てきたリアルな迷いと選択をもとに、挫折しないための視点と、書き続けるための土台を伝える。「書ける人」になる前に、「書き続けられる人」になるための1冊。

「今の働き方だけで、この先のキャリアや収入を考えると不安━━そんな危機感から、在宅ワークに新たな可能性を求める女性が増えている。なかでも、自宅で完結できるライティングの仕事は、スキルとして積み上げやすく、キャリアの幅を広げる選択肢としても需要が高まっている。一方で、「文章が上手なら、すぐに仕事を得られるはず」「才能があれば簡単」といった誤解も根強い業界のひとつ。実際には、自分がどの領域で価値を発揮できるのかを見極め、市場やクライアントと向き合いながら継続していく視点を持つことが大切だ。本書では、8年以上にわたり第一線で書き続けてきた著者が、迷いと選択を重ねてきた経験をもとに、「書くことをどうキャリアとして確立していくのか」を丁寧に紐解いていく。挫折を防ぐ思考法から、長く書き続けるためのマインドセット、そして安定した土台づくりまで──。まさに「書くことを武器にする」ための実践的なヒントが詰まった一冊だ。」

■目次はじめに第1章 記事を書くうえで心掛けたいゴール 活躍するライターに共通していたこと ライターの「お仕事の種類」は多岐に渡る 伝え方は、基礎から学ぶことが大事 まずは書く「目的」を把握しよう ペルソナを設定する 構成案は目的に合わせて作成する第2章 読まれる文章はここが違う！ 読者との対話と、感情の翻訳を意識する 読まれる文章は「市場」と「ニーズ」のかけあわせが絶妙 読まれる文章の構造は「型」にあり 書籍かＷＥＢかで異なる「書き方」の違い 文章のねじれ、誤字脱字をチェックする校正ツールが便利第3章 書き方は、仕事次第で全く異なる 書くことで安定収入を得るなら、ＢｔｏＢは避けて通れない道 インタビューの事前準備で心掛けること 商品レビューは、読者の「知りたい」「選びたい」という欲求を満たすことが大切 エンタメ記事は、観察と深い考察が重要 ブックライティング・自著は設計図が大切第4章 仕事の取り方と実績の積み方 ポートフォリオは見せる名刺である 理想の働き方を実現する「実績」の積み方 出版社のメディア・雑誌に応募する場合 企業・出版社のＳＮＳをフォローして「業界」の動向を把握しよう 案件応募は相手を知ってから提案せよ 継続案件につながる「＋α」の工夫 報酬を上げるには、交渉よりも「価値提供」第5章 信頼される書き手になるために 報連相は丁寧かつ迅速に ＳＮＳに愚痴やお金のことは書かぬが吉第6章 書き続けるメンタルの保ち方 とにかく仕事を続けることが重要である 厳しい言葉に心が揺れてしまったら 成功者を見て自己卑下したくなったときの対処法 「もう書けない」と思ったら 【コラム】書く仕事のＱ＆Ａおわりに

■著者紹介みくまゆたんエンタメ雑食系ライター。1979年6月生まれ。大阪府出身。2000年、三重短期大学・行政コースを卒業後、土木関連企業に入社。経理・総務・営業事務・ISO業務など幅広い領域を担当し、17年間にわたり正社員として勤務。そこで培った実務経験を土台に、2018年よりフリーランスライターとして独立。マイナビウーマン、うれびあ総研、arweb、リアルサウンド映画部など、多様な大手メディアで執筆を行うほか、マーケティング企業のコンテンツ支援、メールマガジン制作、キャッチコピー開発、ライティング業務全般にも携わっている。主な出版物として、ブックライティングを担当した『シウマが九星気学で読み解く 開運ナビゲートBOOK』（主婦と生活社）などがある。

【受賞歴】・impress QuickBooks クズ男エッセイコンテスト・はてなブログ×LIFULLストリーズ「しなきゃなんてない」エッセイコンテスト優秀賞・恋愛メディアcuret 恋愛あるあるエピソード 大賞受賞・Google Gemini:x_黒太字:note 「AIとやってみた」投稿コンテスト 入賞・創作大賞2025 中間選考突破 ミステリー小説部門「すべては、嘘から始まった」・エンタメ原作部門「あなたの懸賞金を決めて下さい」

【保有資格】建設業経理事務2級、日本プロカウンセリング協会心理カウンセラー2級、FP3級、秘書検定3級

■販売ストア電子書籍：Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER印刷書籍：Amazon.co.jp※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始。※全国の一般書店からも注文可能。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）