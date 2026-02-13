「やばい、この福くんメロい」鈴木福、プライベートのイケメンな姿に反響「なんかもう全部オシャレ！」
俳優の鈴木福さんは2月12日、自身のInstagramを更新。映画館でのイケメンな姿を公開しました。
【写真】鈴木福のプライベートショット
コメントでは、「今日もかっこいい！！」「メガネ似合ってる」「なんかもう全部オシャレ！！」「福くんオシャレさん」「やばい、この福くんメロい」「大人っぽくなったね！」「福君、一瞬凄く大人に見えたよ」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】鈴木福のプライベートショット
「メガネ似合ってる」「映画館が好きだ」とつづり、自身の写真を1枚載せている鈴木さん。映画館で歩きながら撮ったように思われる自撮りショットです。下からのアングルで帽子をかぶり、黒い縁が太めの眼鏡を掛け、片手には「この日はウーロン茶をLで買ってしまったが、ちゃんと飲み切った」という飲み物を持っています。とても格好いい姿です。
「福様ビジュいいじゃーん！！！」8日にはTWICEの日本人メンバーからなるユニット・MISAMOとの集合ショットを公開し、「福くん見るたびカッコよくなってる!」「イケメン！！」「福様ビジュいいじゃーん！！！」と話題になっていた鈴木さん。どんどん格好良くなる鈴木さんの今後から目が離せませんね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)