TEAM JAPANの公式Instagramは2月12日に投稿を更新。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した堀島行真選手の夫婦ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：TEAM JAPAN公式Instagramより）

TEAM JAPANの公式Instagramは2月12日に投稿を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手の喜びの姿を公開しました。

【写真】堀島行真夫婦の顔出しショット

「２大会連続ってとてつもないこと」

「家族とともに掴み取った2大会連続の銅メダル」とつづり、堀島選手と妻で元モーグル選手の輝紗良さんの写真を1枚載せている同アカウント。堀島選手は獲得した銅メダルを片手で持ち、うれしそうな表情を見せています。輝紗良さんも笑顔で堀島選手に寄り添っています。

コメントでは、「2大会連続銅メダルおめでとうございます」「どう見ても1番カッコよかったです」「おめでとうございます　岐阜県民の誇りです」「私の中では行真さんがターンもエアも1番華やかで攻めの姿勢が素敵で絶対金メダルでした」「感動をありがとうございました」「２大会連続ってとてつもないこと」「素晴らしい滑りでした」「奥様？！顔がそっくり！」など、さまざまな声が上がりました。

上村愛子さんとのツーショットも

13日には堀島選手と元モーグル選手の上村愛子さんのツーショットを公開した同アカウント。さらに続けて、堀島選手がメッセージを寄せる動画も公開しました。堀島選手は今大会の新種目「デュアルモーグル」に出場します。メダル獲得となるか注目が集まります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)